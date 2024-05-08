Пермские власти за 91 млн ищут проектировщика развязки у Центрального рынка

08 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Разработать проект транспортной развязки возле рынка нужно к концу октября 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» объявило конкурс на проектирование развязки в районе Центрального колхозного рынка. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 91 млн рублей. «Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Строительство транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова с подходами в Перми. Начальная и максимальная стоимость контракта — 91,6 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. Исполнитель контракта обязан спроектировать на новой развязке четыре полосы движения, шириной 3,5 м каждая. Также на объекте должны быть велодорожки и шумозащитные экраны. Протяженность участка автодороги составит 2,1 километра. Подготовить проектную документацию необходимо к 25 октября 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» объявило конкурс на проектирование развязки в районе Центрального колхозного рынка. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 91 млн рублей. «Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Строительство транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова с подходами в Перми. Начальная и максимальная стоимость контракта — 91,6 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. Исполнитель контракта обязан спроектировать на новой развязке четыре полосы движения, шириной 3,5 м каждая. Также на объекте должны быть велодорожки и шумозащитные экраны. Протяженность участка автодороги составит 2,1 километра. Подготовить проектную документацию необходимо к 25 октября 2025 года.