Пермские власти за 91 млн ищут проектировщика развязки у Центрального рынка

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Центральный колхозный рынок. Пермь, ярмарка, базар, центральный рынок
Разработать проект транспортной развязки возле рынка нужно к концу октября 2025 года Фото:

Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» объявило конкурс на проектирование развязки в районе Центрального колхозного рынка. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 91 млн рублей.

«Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Строительство транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова с подходами в Перми. Начальная и максимальная стоимость контракта — 91,6 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок.

Исполнитель контракта обязан спроектировать на новой развязке четыре полосы движения, шириной 3,5 м каждая. Также на объекте должны быть велодорожки и шумозащитные экраны. Протяженность участка автодороги составит 2,1 километра. Подготовить проектную документацию необходимо к 25 октября 2025 года.

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Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» объявило конкурс на проектирование развязки в районе Центрального колхозного рынка. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 91 млн рублей. «Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту. Строительство транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова с подходами в Перми. Начальная и максимальная стоимость контракта — 91,6 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании на сайте госзакупок. Исполнитель контракта обязан спроектировать на новой развязке четыре полосы движения, шириной 3,5 м каждая. Также на объекте должны быть велодорожки и шумозащитные экраны. Протяженность участка автодороги составит 2,1 километра. Подготовить проектную документацию необходимо к 25 октября 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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