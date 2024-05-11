Полиция задержала екатеринбурженку, бегавшую по дороге и кидавшуюся на людей. Видео

12 мая 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Женщину задержали за неповиновение распоряжению сотрудника полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге на улице Малышева 12 мая сотрудники полиции задержали женщину, которая бегала по дороге и кидалась на людей. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили URA.RU в УГИБДД Свердловской области. «В дежурную группу полка ДПС Госавтоинспекции города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что на улице Малышева ходит женщина-пешеход, ведет себя неадекватно. Незамедлительно на данный адрес выехал экипаж ДПС, информация подтвердилась. Пешеход доставлена в ОП № 5 для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве. В пресс-группу УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что в отделе полиции на женщину был составлен протокол по части один статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». После этого она была передана медикам для оказания соответствующей помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Малышева 12 мая сотрудники полиции задержали женщину, которая бегала по дороге и кидалась на людей. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили URA.RU в УГИБДД Свердловской области. «В дежурную группу полка ДПС Госавтоинспекции города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что на улице Малышева ходит женщина-пешеход, ведет себя неадекватно. Незамедлительно на данный адрес выехал экипаж ДПС, информация подтвердилась. Пешеход доставлена в ОП № 5 для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве. В пресс-группу УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что в отделе полиции на женщину был составлен протокол по части один статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». После этого она была передана медикам для оказания соответствующей помощи.