Челябинский фермер отказался убирать 40 мертвых лошадей

У местного фермера зафиксирован массовый падеж скота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Южно-Степном поселении Карталинского района фермер отказался убирать 40 мертвых лошадей, которые лежат на территории поселка. Об этом сообщили в администрации района.

«Предписание убрать павший скот мы ему выписали, но выполнять он его отказывается, говорит, что это не его лошади. Необходимо принимать срочные меры», — цитируют слова главы поселения Каирбая Баженова издание «Карталинские новости».

Баженов уточнил, что лошади принадлежат одному из местных фермеров. После массового падежа скота в поселке насчитали порядка 40 голов мертвыж животных. По данным издания, первый замглавы района Арсений Куличков распорядился провести срочное совещание по этому вопросу с участием правоохранительных органов, ветслужбы и юристов администрации.