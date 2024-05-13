Челябинский фермер отказался убирать 40 мертвых лошадей

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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, лошади, птицы, скот, табун
У местного фермера зафиксирован массовый падеж скота Фото:

В Южно-Степном поселении Карталинского района фермер отказался убирать 40 мертвых лошадей, которые лежат на территории поселка. Об этом сообщили в администрации района.

«Предписание убрать павший скот мы ему выписали, но выполнять он его отказывается, говорит, что это не его лошади. Необходимо принимать срочные меры», — цитируют слова главы поселения Каирбая Баженова издание «Карталинские новости».

Баженов уточнил, что лошади принадлежат одному из местных фермеров. После массового падежа скота в поселке насчитали порядка 40 голов мертвыж животных. По данным издания, первый замглавы района Арсений Куличков распорядился провести срочное совещание по этому вопросу с участием правоохранительных органов, ветслужбы и юристов администрации.

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В Южно-Степном поселении Карталинского района фермер отказался убирать 40 мертвых лошадей, которые лежат на территории поселка. Об этом сообщили в администрации района. «Предписание убрать павший скот мы ему выписали, но выполнять он его отказывается, говорит, что это не его лошади. Необходимо принимать срочные меры», — цитируют слова главы поселения Каирбая Баженова издание «Карталинские новости». Баженов уточнил, что лошади принадлежат одному из местных фермеров. После массового падежа скота в поселке насчитали порядка 40 голов мертвыж животных. По данным издания, первый замглавы района Арсений Куличков распорядился провести срочное совещание по этому вопросу с участием правоохранительных органов, ветслужбы и юристов администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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