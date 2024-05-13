В Челябинске втрое снизились цены на аренду загородной недвижимости

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Клуб "Белая лошадь" в Кадниково, коттеджи, белая лошадь
Цены на аренду коттеджей за месяц снизились со 175 тысяч до 57 тысяч 500 рублей Фото:

В Челябинске с 4 апреля по 8 мая 2024 года аналитики зафиксировали резкое снижение стоимости аренды домов в коттеджных поселках. Цены аренды коттеджей упали больше чем втрое — со 175 тысяч рублей до 57 тысяч 500 рублей за объект. Об этом сообщается на популярном сайте о недвижимости.

«С 4 апреля по 8 мая 2024 года средняя стоимость аренды домов и коттеджей в Челябинске снизилась больше чем в три раза, на 220%. Арендовать загородную недвижимость под Челябинском на данный момент в среднем можно за 57 тысяч 500 рублей за объект. В начале апреля 2024 года снять коттедж в среднем можно было за 175 тысяч рублей», — следует из динамики цена на сайте Restate.

Также в Челябинске с 25 апреля по 8 мая на 10% снизились цены на земельные участки. На данный момент их текущая стоимость составляет 355 тысяч 400 рублей за сотку и от 270 до 16 млн рублей за объект.

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В Челябинске с 4 апреля по 8 мая 2024 года аналитики зафиксировали резкое снижение стоимости аренды домов в коттеджных поселках. Цены аренды коттеджей упали больше чем втрое — со 175 тысяч рублей до 57 тысяч 500 рублей за объект. Об этом сообщается на популярном сайте о недвижимости. «С 4 апреля по 8 мая 2024 года средняя стоимость аренды домов и коттеджей в Челябинске снизилась больше чем в три раза, на 220%. Арендовать загородную недвижимость под Челябинском на данный момент в среднем можно за 57 тысяч 500 рублей за объект. В начале апреля 2024 года снять коттедж в среднем можно было за 175 тысяч рублей», — следует из динамики цена на сайте Restate. Также в Челябинске с 25 апреля по 8 мая на 10% снизились цены на земельные участки. На данный момент их текущая стоимость составляет 355 тысяч 400 рублей за сотку и от 270 до 16 млн рублей за объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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