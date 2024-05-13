В Челябинске втрое снизились цены на аренду загородной недвижимости

13 мая 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Цены на аренду коттеджей за месяц снизились со 175 тысяч до 57 тысяч 500 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске с 4 апреля по 8 мая 2024 года аналитики зафиксировали резкое снижение стоимости аренды домов в коттеджных поселках. Цены аренды коттеджей упали больше чем втрое — со 175 тысяч рублей до 57 тысяч 500 рублей за объект. Об этом сообщается на популярном сайте о недвижимости. «С 4 апреля по 8 мая 2024 года средняя стоимость аренды домов и коттеджей в Челябинске снизилась больше чем в три раза, на 220%. Арендовать загородную недвижимость под Челябинском на данный момент в среднем можно за 57 тысяч 500 рублей за объект. В начале апреля 2024 года снять коттедж в среднем можно было за 175 тысяч рублей», — следует из динамики цена на сайте Restate. Также в Челябинске с 25 апреля по 8 мая на 10% снизились цены на земельные участки. На данный момент их текущая стоимость составляет 355 тысяч 400 рублей за сотку и от 270 до 16 млн рублей за объект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 4 апреля по 8 мая 2024 года аналитики зафиксировали резкое снижение стоимости аренды домов в коттеджных поселках. Цены аренды коттеджей упали больше чем втрое — со 175 тысяч рублей до 57 тысяч 500 рублей за объект. Об этом сообщается на популярном сайте о недвижимости. «С 4 апреля по 8 мая 2024 года средняя стоимость аренды домов и коттеджей в Челябинске снизилась больше чем в три раза, на 220%. Арендовать загородную недвижимость под Челябинском на данный момент в среднем можно за 57 тысяч 500 рублей за объект. В начале апреля 2024 года снять коттедж в среднем можно было за 175 тысяч рублей», — следует из динамики цена на сайте Restate. Также в Челябинске с 25 апреля по 8 мая на 10% снизились цены на земельные участки. На данный момент их текущая стоимость составляет 355 тысяч 400 рублей за сотку и от 270 до 16 млн рублей за объект.