В Челябинске втрое снизились цены на аренду загородной недвижимости

В Челябинске с 4 апреля по 8 мая 2024 года аналитики зафиксировали резкое снижение стоимости аренды домов в коттеджных поселках. Цены аренды коттеджей упали больше чем втрое — со 175 тысяч рублей до 57 тысяч 500 рублей за объект. Об этом сообщается на популярном сайте о недвижимости.
«С 4 апреля по 8 мая 2024 года средняя стоимость аренды домов и коттеджей в Челябинске снизилась больше чем в три раза, на 220%. Арендовать загородную недвижимость под Челябинском на данный момент в среднем можно за 57 тысяч 500 рублей за объект. В начале апреля 2024 года снять коттедж в среднем можно было за 175 тысяч рублей», — следует из динамики цена на сайте Restate.
Также в Челябинске с 25 апреля по 8 мая на 10% снизились цены на земельные участки. На данный момент их текущая стоимость составляет 355 тысяч 400 рублей за сотку и от 270 до 16 млн рублей за объект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!