13 мая 2024

Ветеран ВМФ из Херсонской области рассказал, как 30 лет ждал прихода России

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Празднование Дня России. Екатеринбург, армия, андреевский флаг, флот, моряки, ВМФ, российский флот, военно-морской флаг ссср
Ветеран ВМФ, живущий в Херсонской области, вывесит российский и советский флаги Фото:

Отказавшийся принять присягу на Украине ветеран ВМФ Юрий Бульбах рассказал, что ждал прихода России в Херсонскую область 30 лет. Мужчина ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на праздник без опасений преследования со стороны украинских властей.

«Я один раз принимал присягу своей Родине. Она у меня одна», — цитирует слова бывшего моряка из Херсонской области Юрия Бульбаха РИА Новости. Мужчина служил в Советской армии на Черноморском флоте, а позже — в Балтийском.

Издание уточняет, что Бульбах ежегодно без опаски поднимал советский военно-морской флаг на свой праздник. В 2024 году он намерен вывесить на День ВМФ и российский триколор.

Ранее ВС РФ возвели российский флаг над Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В феврале российские военные подняли флаг над коксохимическим заводом в Авдеевке.

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Отказавшийся принять присягу на Украине ветеран ВМФ Юрий Бульбах рассказал, что ждал прихода России в Херсонскую область 30 лет. Мужчина ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на праздник без опасений преследования со стороны украинских властей. «Я один раз принимал присягу своей Родине. Она у меня одна», — цитирует слова бывшего моряка из Херсонской области Юрия Бульбаха РИА Новости. Мужчина служил в Советской армии на Черноморском флоте, а позже — в Балтийском. Издание уточняет, что Бульбах ежегодно без опаски поднимал советский военно-морской флаг на свой праздник. В 2024 году он намерен вывесить на День ВМФ и российский триколор. Ранее ВС РФ возвели российский флаг над Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В феврале российские военные подняли флаг над коксохимическим заводом в Авдеевке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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