Ветеран ВМФ из Херсонской области рассказал, как 30 лет ждал прихода России

14 мая 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Ветеран ВМФ, живущий в Херсонской области, вывесит российский и советский флаги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отказавшийся принять присягу на Украине ветеран ВМФ Юрий Бульбах рассказал, что ждал прихода России в Херсонскую область 30 лет. Мужчина ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на праздник без опасений преследования со стороны украинских властей. «Я один раз принимал присягу своей Родине. Она у меня одна», — цитирует слова бывшего моряка из Херсонской области Юрия Бульбаха РИА Новости. Мужчина служил в Советской армии на Черноморском флоте, а позже — в Балтийском. Издание уточняет, что Бульбах ежегодно без опаски поднимал советский военно-морской флаг на свой праздник. В 2024 году он намерен вывесить на День ВМФ и российский триколор. Ранее ВС РФ возвели российский флаг над Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В феврале российские военные подняли флаг над коксохимическим заводом в Авдеевке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отказавшийся принять присягу на Украине ветеран ВМФ Юрий Бульбах рассказал, что ждал прихода России в Херсонскую область 30 лет. Мужчина ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на праздник без опасений преследования со стороны украинских властей. «Я один раз принимал присягу своей Родине. Она у меня одна», — цитирует слова бывшего моряка из Херсонской области Юрия Бульбаха РИА Новости. Мужчина служил в Советской армии на Черноморском флоте, а позже — в Балтийском. Издание уточняет, что Бульбах ежегодно без опаски поднимал советский военно-морской флаг на свой праздник. В 2024 году он намерен вывесить на День ВМФ и российский триколор. Ранее ВС РФ возвели российский флаг над Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В феврале российские военные подняли флаг над коксохимическим заводом в Авдеевке.