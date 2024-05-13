Отказавшийся принять присягу на Украине ветеран ВМФ Юрий Бульбах рассказал, что ждал прихода России в Херсонскую область 30 лет. Мужчина ежегодно поднимал советский военно-морской флаг на праздник без опасений преследования со стороны украинских властей.
«Я один раз принимал присягу своей Родине. Она у меня одна», — цитирует слова бывшего моряка из Херсонской области Юрия Бульбаха РИА Новости. Мужчина служил в Советской армии на Черноморском флоте, а позже — в Балтийском.
Издание уточняет, что Бульбах ежегодно без опаски поднимал советский военно-морской флаг на свой праздник. В 2024 году он намерен вывесить на День ВМФ и российский триколор.
Ранее ВС РФ возвели российский флаг над Работино на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В феврале российские военные подняли флаг над коксохимическим заводом в Авдеевке.
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