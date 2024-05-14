Финразведка заявила о росте сомнительных сделок в сфере ОПК

14 мая 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Финразведка в 2023 году расторгла сомнительные контракты на сумму в шесть миллиардов рублей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Росфинмониторинг в 2023 году направил более двух тысяч материалов о сомнительных операциях исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) в правоохранительные и надзорные органы. Сумма расторгнутых в ходе расследований контрактов выросла в шесть раз, если сравнивать с 2022 годом. Об этом говорится в годовом отчете службы финансовой разведки. «Сумма контрактов, расторгнутых в результате расследований, по сравнению с 2022 годом подскочила более чем в шесть раз — с 890 млн рублей до шести миллиардов рублей», — говорится в данных Росфинмониторинга. Информацию передает РБК. Также в правоохранительные органы было направлено свыше двух тысяч материалов о сомнительных операциях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, на основании данных службы было возбуждено 180 уголовных дел. В результате анализа деятельности более 50 тысяч компаний Росфинмониторинг выявил значительное увеличение числа сомнительных финансовых операций. Эти данные послужили основой для региональных прокурорских проверок на сумму свыше 60 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росфинмониторинг в 2023 году направил более двух тысяч материалов о сомнительных операциях исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) в правоохранительные и надзорные органы. Сумма расторгнутых в ходе расследований контрактов выросла в шесть раз, если сравнивать с 2022 годом. Об этом говорится в годовом отчете службы финансовой разведки. «Сумма контрактов, расторгнутых в результате расследований, по сравнению с 2022 годом подскочила более чем в шесть раз — с 890 млн рублей до шести миллиардов рублей», — говорится в данных Росфинмониторинга. Информацию передает РБК. Также в правоохранительные органы было направлено свыше двух тысяч материалов о сомнительных операциях в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, на основании данных службы было возбуждено 180 уголовных дел. В результате анализа деятельности более 50 тысяч компаний Росфинмониторинг выявил значительное увеличение числа сомнительных финансовых операций. Эти данные послужили основой для региональных прокурорских проверок на сумму свыше 60 млрд рублей.