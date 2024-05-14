Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи

Семеро туристов застряли в Сочи в ущелье Водопадная балка, когда подъем воды в реке из-за сильных осадков отрезал им путь к выходу, среди туристов были жители Екатеринбурга, Магнитогорска, Саратова, Москвы и Башкортостана, сотрудникам МЧС удалось их спасти. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России.
«Туристы оказались заблокированы в ущелье из-за резко возросшего уровня воды, что сделало невозможным самостоятельный выход. В связи с этим они обратились за помощью, позвонив по номеру 112», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.
Спасательная операция проводилась с использованием альпинистского оборудования и навесной переправы для эвакуации женщин и ребенка, а мужчин переправили вброд с применением страховочной веревки. Все туристы были выведены из опасной зоны без необходимости медицинской помощи.
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