Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи

Екатеринбуржцы застряли в ущелье Водопадная балка в Сочи

15 мая 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Спасатели использовали специальное оборудование для помощи пострадавшим Фото: Елена Мальцева © URA.RU Семеро туристов застряли в Сочи в ущелье Водопадная балка, когда подъем воды в реке из-за сильных осадков отрезал им путь к выходу, среди туристов были жители Екатеринбурга, Магнитогорска, Саратова, Москвы и Башкортостана, сотрудникам МЧС удалось их спасти. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России. «Туристы оказались заблокированы в ущелье из-за резко возросшего уровня воды, что сделало невозможным самостоятельный выход. В связи с этим они обратились за помощью, позвонив по номеру 112», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Спасательная операция проводилась с использованием альпинистского оборудования и навесной переправы для эвакуации женщин и ребенка, а мужчин переправили вброд с применением страховочной веревки. Все туристы были выведены из опасной зоны без необходимости медицинской помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семеро туристов застряли в Сочи в ущелье Водопадная балка, когда подъем воды в реке из-за сильных осадков отрезал им путь к выходу, среди туристов были жители Екатеринбурга, Магнитогорска, Саратова, Москвы и Башкортостана, сотрудникам МЧС удалось их спасти. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России. «Туристы оказались заблокированы в ущелье из-за резко возросшего уровня воды, что сделало невозможным самостоятельный выход. В связи с этим они обратились за помощью, позвонив по номеру 112», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Спасательная операция проводилась с использованием альпинистского оборудования и навесной переправы для эвакуации женщин и ребенка, а мужчин переправили вброд с применением страховочной веревки. Все туристы были выведены из опасной зоны без необходимости медицинской помощи.