14 мая 2024

Екатеринбуржцы застряли в ущелье в Сочи

Екатеринбуржцы застряли в ущелье Водопадная балка в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Курган. Нижняя Утятка., мчс, спасатели, катер
Спасатели использовали специальное оборудование для помощи пострадавшим Фото:

Семеро туристов застряли в Сочи в ущелье Водопадная балка, когда подъем воды в реке из-за сильных осадков отрезал им путь к выходу, среди туристов были жители Екатеринбурга, Магнитогорска, Саратова, Москвы и Башкортостана, сотрудникам МЧС удалось их спасти. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России.

«Туристы оказались заблокированы в ущелье из-за резко возросшего уровня воды, что сделало невозможным самостоятельный выход. В связи с этим они обратились за помощью, позвонив по номеру 112», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.

Спасательная операция проводилась с использованием альпинистского оборудования и навесной переправы для эвакуации женщин и ребенка, а мужчин переправили вброд с применением страховочной веревки. Все туристы были выведены из опасной зоны без необходимости медицинской помощи.

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Семеро туристов застряли в Сочи в ущелье Водопадная балка, когда подъем воды в реке из-за сильных осадков отрезал им путь к выходу, среди туристов были жители Екатеринбурга, Магнитогорска, Саратова, Москвы и Башкортостана, сотрудникам МЧС удалось их спасти. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России. «Туристы оказались заблокированы в ущелье из-за резко возросшего уровня воды, что сделало невозможным самостоятельный выход. В связи с этим они обратились за помощью, позвонив по номеру 112», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. Спасательная операция проводилась с использованием альпинистского оборудования и навесной переправы для эвакуации женщин и ребенка, а мужчин переправили вброд с применением страховочной веревки. Все туристы были выведены из опасной зоны без необходимости медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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