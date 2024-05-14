14 мая 2024

В Свердловской области число заболевших ОРВИ побило многолетний рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю заболели 17,1 тысячи свердловчан Фото:

В Свердловской области с 6 по 12 мая заболели ОРВИ 17,1 тысячи человек, что выше показателей прошлой недели и среднемноголетнего уровня. Большая часть заразившихся — дети, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«С 6 по 12 мая 2024 г. в Свердловской области зарегистрировано 17,1 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 2,8% и выше среднемноголетнего уровня на 31,4%», — следует из сообщения. Из общего числа заболевших 56,8% дети.

Самый высокий уровень заболеваемости в Арамиле и поселке городского типа Свободный. Среди возбудителей по-прежнему доминирует риновирус. В ведомстве призвали жителей региона оставаться дома при появлении любых признаков болезни, а также обращаться к медикам.

Всплеск ОРВИ фиксировали в декабре 2023 года. Тогда в регионе за неделю зарегистрировали 40014 случаев заражений. В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети.

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В Свердловской области с 6 по 12 мая заболели ОРВИ 17,1 тысячи человек, что выше показателей прошлой недели и среднемноголетнего уровня. Большая часть заразившихся — дети, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «С 6 по 12 мая 2024 г. в Свердловской области зарегистрировано 17,1 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 2,8% и выше среднемноголетнего уровня на 31,4%», — следует из сообщения. Из общего числа заболевших 56,8% дети. Самый высокий уровень заболеваемости в Арамиле и поселке городского типа Свободный. Среди возбудителей по-прежнему доминирует риновирус. В ведомстве призвали жителей региона оставаться дома при появлении любых признаков болезни, а также обращаться к медикам. Всплеск ОРВИ фиксировали в декабре 2023 года. Тогда в регионе за неделю зарегистрировали 40014 случаев заражений. В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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