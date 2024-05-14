В Свердловской области число заболевших ОРВИ побило многолетний рекорд

15 мая 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

За неделю заболели 17,1 тысячи свердловчан Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области с 6 по 12 мая заболели ОРВИ 17,1 тысячи человек, что выше показателей прошлой недели и среднемноголетнего уровня. Большая часть заразившихся — дети, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «С 6 по 12 мая 2024 г. в Свердловской области зарегистрировано 17,1 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 2,8% и выше среднемноголетнего уровня на 31,4%», — следует из сообщения. Из общего числа заболевших 56,8% дети. Самый высокий уровень заболеваемости в Арамиле и поселке городского типа Свободный. Среди возбудителей по-прежнему доминирует риновирус. В ведомстве призвали жителей региона оставаться дома при появлении любых признаков болезни, а также обращаться к медикам. Всплеск ОРВИ фиксировали в декабре 2023 года. Тогда в регионе за неделю зарегистрировали 40014 случаев заражений. В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 6 по 12 мая заболели ОРВИ 17,1 тысячи человек, что выше показателей прошлой недели и среднемноголетнего уровня. Большая часть заразившихся — дети, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «С 6 по 12 мая 2024 г. в Свердловской области зарегистрировано 17,1 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 2,8% и выше среднемноголетнего уровня на 31,4%», — следует из сообщения. Из общего числа заболевших 56,8% дети. Самый высокий уровень заболеваемости в Арамиле и поселке городского типа Свободный. Среди возбудителей по-прежнему доминирует риновирус. В ведомстве призвали жителей региона оставаться дома при появлении любых признаков болезни, а также обращаться к медикам. Всплеск ОРВИ фиксировали в декабре 2023 года. Тогда в регионе за неделю зарегистрировали 40014 случаев заражений. В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети.