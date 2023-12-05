В Свердловской области растет число больных ОРВИ

Число простудившихся свердловчан стало больше, чем неделей ранее
В Свердловской области за неделю (с 27 ноября по 3 декабря) зарегистрировали 40 014 случаев ОРВИ — это на 12,5% выше уровня позапрошлой недели и на 10,6% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора на официальном сайте.
«В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети. […] За неделю обследовано 447 человек: доминируют вирусы SARS-CoV-2 и риновирус», — говорится в сообщении. Больше всего заболевших в Богдановиче, Сухом Логе, ЗАТО Свободный, а также в Туринском городском округе.
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