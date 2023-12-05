В Свердловской области растет число больных ОРВИ

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Число простудившихся свердловчан стало больше, чем неделей ранее Фото:

В Свердловской области за неделю (с 27 ноября по 3 декабря) зарегистрировали 40 014 случаев ОРВИ — это на 12,5% выше уровня позапрошлой недели и на 10,6% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора на официальном сайте.

«В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети. […] За неделю обследовано 447 человек: доминируют вирусы SARS-CoV-2 и риновирус», — говорится в сообщении. Больше всего заболевших в Богдановиче, Сухом Логе, ЗАТО Свободный, а также в Туринском городском округе.

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В Свердловской области за неделю (с 27 ноября по 3 декабря) зарегистрировали 40 014 случаев ОРВИ — это на 12,5% выше уровня позапрошлой недели и на 10,6% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора на официальном сайте. «В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети. […] За неделю обследовано 447 человек: доминируют вирусы SARS-CoV-2 и риновирус», — говорится в сообщении. Больше всего заболевших в Богдановиче, Сухом Логе, ЗАТО Свободный, а также в Туринском городском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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