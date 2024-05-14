14 мая 2024

Толпа цыган прошла по улицам Екатеринбурга на кладбище. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители диаспоры прощались с 35-летним сородичем
Представители диаспоры прощались с 35-летним сородичем Фото:

Двести представителей цыганской диаспоры прошли по улицам Екатеринбурга на кладбище. Родные и знакомые собрались, чтобы проститься с 35-летним мужчиной, объяснил URA.RU представитель этнической группы Ян Сокол.

«Скончался от болезни молодой парень, обычный парень из хорошей семьи. Проводить его в последний путь собрались родные и друзья не только из Екатеринбурга, но и из других городов», — сказал Сокол.

Покойного звали Петр. По неподтвержденной информации, причиной смерти стали осложнения после короновируса. Мужчину похоронили на Широкореченском кладбище.

На похоронах собралось порядка 200 человек
На похоронах собралось порядка 200 человек
Фото:
Похороны состоялись на Широкореченском кладбище
Похороны состоялись на Широкореченском кладбище
Фото:
Покойного представитель диаспоры назвал хорошим человеком
Покойного представитель диаспоры назвал хорошим человеком
Фото:
Члены диаспоры прошли пешком по улицам города, провожая своего родственника и друга в последний путь
Члены диаспоры прошли пешком по улицам города, провожая своего родственника и друга в последний путь
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Многие приехали из других городов и регионов
Многие приехали из других городов и регионов
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С прессой участники похоронной процессии общаться отказались
С прессой участники похоронной процессии общаться отказались
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Двести представителей цыганской диаспоры прошли по улицам Екатеринбурга на кладбище. Родные и знакомые собрались, чтобы проститься с 35-летним мужчиной, объяснил URA.RU представитель этнической группы Ян Сокол. «Скончался от болезни молодой парень, обычный парень из хорошей семьи. Проводить его в последний путь собрались родные и друзья не только из Екатеринбурга, но и из других городов», — сказал Сокол. Покойного звали Петр. По неподтвержденной информации, причиной смерти стали осложнения после короновируса. Мужчину похоронили на Широкореченском кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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