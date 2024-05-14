Представители диаспоры прощались с 35-летним сородичем
Двести представителей цыганской диаспоры прошли по улицам Екатеринбурга на кладбище. Родные и знакомые собрались, чтобы проститься с 35-летним мужчиной, объяснил URA.RU представитель этнической группы Ян Сокол.
«Скончался от болезни молодой парень, обычный парень из хорошей семьи. Проводить его в последний путь собрались родные и друзья не только из Екатеринбурга, но и из других городов», — сказал Сокол.
Покойного звали Петр. По неподтвержденной информации, причиной смерти стали осложнения после короновируса. Мужчину похоронили на Широкореченском кладбище.
На похоронах собралось порядка 200 человек
Похороны состоялись на Широкореченском кладбище
Покойного представитель диаспоры назвал хорошим человеком
Члены диаспоры прошли пешком по улицам города, провожая своего родственника и друга в последний путь
Многие приехали из других городов и регионов
С прессой участники похоронной процессии общаться отказались
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