15 мая 2024

Полиция и волонтеры ищут пропавшего в Березовском свердловчанина. Фото

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Полиция ищет пропавшего Вячеслава Аристархова с 13 мая (архивное фото)
Полиция ищет пропавшего Вячеслава Аристархова с 13 мая (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) пропал 41-летний Вячеслав Аристархов. Его местоположение неизвестно с 13 мая. Мужчину ищут полицейские и волонтеры, сообщили в региональном отделении поискового отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал человек. Аристархов Вячеслав Юрьевич, 41 год. Дата пропажи: 13.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская обл., город Березовский. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, цвет глаз голубой, цвет волос русый», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».

Отличительная черта мужчины — шрам под правым глазом. На момент пропажи был одет в черную безрукавку, зеленую кофту и черную бейсболку.

Если вам известно о местоположении пропавшего, то сообщите по номеру поискового отряда 8 900 044 02 20 или +7 952 130 33 70 (Надежда). Розыском пропавшего также занимается ОВД Берёзовского городского округа. Любую информацию об Аристархове можно сообщить по номеру 7 343 694 75 00.

Особая примета мужчины - шрам под глазом
Особая примета мужчины - шрам под глазом
Фото:

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В Березовском (Свердловская область) пропал 41-летний Вячеслав Аристархов. Его местоположение неизвестно с 13 мая. Мужчину ищут полицейские и волонтеры, сообщили в региональном отделении поискового отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал человек. Аристархов Вячеслав Юрьевич, 41 год. Дата пропажи: 13.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская обл., город Березовский. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, цвет глаз голубой, цвет волос русый», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Отличительная черта мужчины — шрам под правым глазом. На момент пропажи был одет в черную безрукавку, зеленую кофту и черную бейсболку. Если вам известно о местоположении пропавшего, то сообщите по номеру поискового отряда 8 900 044 02 20 или +7 952 130 33 70 (Надежда). Розыском пропавшего также занимается ОВД Берёзовского городского округа. Любую информацию об Аристархове можно сообщить по номеру 7 343 694 75 00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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