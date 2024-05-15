В Березовском (Свердловская область) пропал 41-летний Вячеслав Аристархов. Его местоположение неизвестно с 13 мая. Мужчину ищут полицейские и волонтеры, сообщили в региональном отделении поискового отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал человек. Аристархов Вячеслав Юрьевич, 41 год. Дата пропажи: 13.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская обл., город Березовский. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, цвет глаз голубой, цвет волос русый», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».
Отличительная черта мужчины — шрам под правым глазом. На момент пропажи был одет в черную безрукавку, зеленую кофту и черную бейсболку.
Если вам известно о местоположении пропавшего, то сообщите по номеру поискового отряда 8 900 044 02 20 или +7 952 130 33 70 (Надежда). Розыском пропавшего также занимается ОВД Берёзовского городского округа. Любую информацию об Аристархове можно сообщить по номеру 7 343 694 75 00.
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