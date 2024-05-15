В Магнитогорске местный житель ограбил ювелирный магазин

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчина ограбил ювелирный салон, разбив ветрину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, личность грабителя была установлена, он задержан.
«В торговый зал вошел неизвестный мужчина и, рукой разбив витрину, похитил дорогостоящие ювелирные украшения. Пытаясь скрыться, неизвестный мужчина применил в отношении сотрудницы магазина насилие, неопасное для жизни и здоровья. Причиненный ущерб составил более 800 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Полицейские опросили свидетелей произошедшего, определили маршрут следования грабителя. В результате он был задержан, Похищенные драгоценности изъяты. В настоящее время полицейские выясняют мотивы ограбления. Сам же грабитель находится в СИЗО. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
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