Челябинские тхэквондистки завоевали золото командного Кубка России. Фото

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На соревнованиях в Набережных Челнах пять челябинок завоевали золотые медали
На соревнованиях в Набережных Челнах пять челябинок завоевали золотые медали Фото:

Челябинске тхэквондистки Анна Пеконкина, Полина Аржевитина, Анастасия Бакланова, Екатерина Шорохова и Валерия Мокеева победили на командном Кубке России. Серебряные медали забрали бойцы смешанных команд, сообщили в пресс-службе региональной федерации тхэквондо.

«Среди женских сборных на командном Кубке золото завоевали: Анна Пеконкина, Полина Аржевитина, Анастасия Бакланова, Екатерина Шорохова и Валерия Мокеева. Смешанная команда спортсменов Челябинской области записала на свой счет серебро», — сообщили в пресс-службе.

Смешанная команда завоевала серебряные медали. Серебро получили: Всеволод Каминский, Тимур Гатиятуллин, Анна Лобашова, Наталия Хохрякова. Соревнования проходили в Набережных Челнах.

Тхэквондисты смешанной команды завоевали серебро
Тхэквондисты смешанной команды завоевали серебро
Фото:
Пять челябинских тхэквондисток завоевали золотые награды
Пять челябинских тхэквондисток завоевали золотые награды
Фото:

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Челябинске тхэквондистки Анна Пеконкина, Полина Аржевитина, Анастасия Бакланова, Екатерина Шорохова и Валерия Мокеева победили на командном Кубке России. Серебряные медали забрали бойцы смешанных команд, сообщили в пресс-службе региональной федерации тхэквондо. «Среди женских сборных на командном Кубке золото завоевали: Анна Пеконкина, Полина Аржевитина, Анастасия Бакланова, Екатерина Шорохова и Валерия Мокеева. Смешанная команда спортсменов Челябинской области записала на свой счет серебро», — сообщили в пресс-службе. Смешанная команда завоевала серебряные медали. Серебро получили: Всеволод Каминский, Тимур Гатиятуллин, Анна Лобашова, Наталия Хохрякова. Соревнования проходили в Набережных Челнах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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