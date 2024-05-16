Челябинске тхэквондистки Анна Пеконкина, Полина Аржевитина, Анастасия Бакланова, Екатерина Шорохова и Валерия Мокеева победили на командном Кубке России. Серебряные медали забрали бойцы смешанных команд, сообщили в пресс-службе региональной федерации тхэквондо.
«Среди женских сборных на командном Кубке золото завоевали: Анна Пеконкина, Полина Аржевитина, Анастасия Бакланова, Екатерина Шорохова и Валерия Мокеева. Смешанная команда спортсменов Челябинской области записала на свой счет серебро», — сообщили в пресс-службе.
Смешанная команда завоевала серебряные медали. Серебро получили: Всеволод Каминский, Тимур Гатиятуллин, Анна Лобашова, Наталия Хохрякова. Соревнования проходили в Набережных Челнах.
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