В МИД РФ сделали заявление о ядерных угрозах США

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия будет зеркально отвечать Западу на ядерные угрозы
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В МИД РФ сообщили, что теперь на ядерные угрозы Россия отвечает зеркально, а красные линии отложены в сторону
В МИД РФ сообщили, что теперь на ядерные угрозы Россия отвечает зеркально, а красные линии отложены в сторону Фото:
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Россия начнет зеркально отвечать Западу на ядерные угрозы, страна больше не будет руководствоваться красными линиями. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это рассуждение о том, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределенность, <…> чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО <…> Но эта неопределенность всегда была свойственна <…> тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему красных линий мы отложим в сторону», — заявил Рябков. Он дал интервью ТАСС по вопросам российско-американских отношений.

Рябков не сообщил, что может послужить спусковым крючком, так как это не "вопрос сегодняшнего дня". При этом замминистра не исключил возможность обострения ситуации, учитывая текущую динамику отношений между Россией и Западом. По его словам, логика происходящего и безбашенность западной группы могут к этому привести.

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Россия начнет зеркально отвечать Западу на ядерные угрозы, страна больше не будет руководствоваться красными линиями. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. «Это рассуждение о том, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределенность, <…> чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО <…> Но эта неопределенность всегда была свойственна <…> тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему красных линий мы отложим в сторону», — заявил Рябков. Он дал интервью ТАСС по вопросам российско-американских отношений. Рябков не сообщил, что может послужить спусковым крючком, так как это не "вопрос сегодняшнего дня". При этом замминистра не исключил возможность обострения ситуации, учитывая текущую динамику отношений между Россией и Западом. По его словам, логика происходящего и безбашенность западной группы могут к этому привести.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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