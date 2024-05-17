Путин высказался о попытках навязать России условия мира на Украине

Путин: попытки навязать РФ планы по завершению конфликта закончатся провалом
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Владимир Путин заявил о тщетных попытках навязать России украинский мирный план
Владимир Путин заявил о тщетных попытках навязать России украинский мирный план Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытки всячески навязать России свои планы по урегулированию конфликта на Украине закончатся таким же провалом, как и стремления нанести Москве стратегическое поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.  

"Что [на Западе] хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самые лучшие предложения – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума, сказать: весь мир так считает, соглашайтесь", — сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. 

Глава государства подчеркнул, что все попытки навязать России какие-либо идеи приведут к тому же результату, что и стремления нанести стране стратегическое поражение — провалом. По той же причине президент заявил, что РФ не намерена посещать мирный саммит в Швейцарии, где будут обсуждать шаги к разрешению украинского конфликта.

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Попытки всячески навязать России свои планы по урегулированию конфликта на Украине закончатся таким же провалом, как и стремления нанести Москве стратегическое поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.   "Что [на Западе] хотят сделать? Как можно больше стран собрать, всех убедить, что самые лучшие предложения – это какие-то условия, которые предложены украинской стороной, а потом предъявить это в качестве ультиматума, сказать: весь мир так считает, соглашайтесь", — сказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.  Глава государства подчеркнул, что все попытки навязать России какие-либо идеи приведут к тому же результату, что и стремления нанести стране стратегическое поражение — провалом. По той же причине президент заявил, что РФ не намерена посещать мирный саммит в Швейцарии, где будут обсуждать шаги к разрешению украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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