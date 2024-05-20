Силуанов раскрыл, куда пойдут деньги после изменения ставки НДФЛ

Дополнительные налоговые сборы, которые появятся после изменения порога ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пойдут на социальное развитие страны, повышение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Все средства пойдут на социальное развитие страны, на решение важнейших для общества проблем», — заявил Силуанов. По словам министра, увеличенные налоговые поступления будут направлены на повышение социальных выплат, включая пенсии, а также на поддержку материнства и детства. Его слова приводит пресс-служба Минфина.
Ранее Силуанов сообщил, что при повышении НДФЛ крайне важно, чтобы данная мера затрагивала только лиц с высоким уровнем доходов. Он отметил, что повышение налога не должно затрагивать большинство населения страны.
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