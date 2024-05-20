Силуанов раскрыл, куда пойдут деньги после изменения ставки НДФЛ

Силуанов: средства, полученные с повышения ставки НДФЛ, пойдут на развитие РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Силуанов заявил, что дополнительные налоговые сборы пойдут на социальное развитие страны и социальные выплаты
Силуанов заявил, что дополнительные налоговые сборы пойдут на социальное развитие страны и социальные выплаты Фото:

Дополнительные налоговые сборы, которые появятся после изменения порога ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пойдут на социальное развитие страны, повышение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Все средства пойдут на социальное развитие страны, на решение важнейших для общества проблем», — заявил Силуанов. По словам министра, увеличенные налоговые поступления будут направлены на повышение социальных выплат, включая пенсии, а также на поддержку материнства и детства. Его слова приводит пресс-служба Минфина.

Ранее Силуанов сообщил, что при повышении НДФЛ крайне важно, чтобы данная мера затрагивала только лиц с высоким уровнем доходов. Он отметил, что повышение налога не должно затрагивать большинство населения страны.

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Дополнительные налоговые сборы, которые появятся после изменения порога ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пойдут на социальное развитие страны, повышение пенсий и социальных выплат. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Все средства пойдут на социальное развитие страны, на решение важнейших для общества проблем», — заявил Силуанов. По словам министра, увеличенные налоговые поступления будут направлены на повышение социальных выплат, включая пенсии, а также на поддержку материнства и детства. Его слова приводит пресс-служба Минфина. Ранее Силуанов сообщил, что при повышении НДФЛ крайне важно, чтобы данная мера затрагивала только лиц с высоким уровнем доходов. Он отметил, что повышение налога не должно затрагивать большинство населения страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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