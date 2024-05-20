20 мая 2024

Сборная Ирана на Олимпиаде в Париже будет носить имя погибшего президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение 19 мая
Вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение 19 мая Фото:

Иранская делегация, которая отправится на Олимпийские игры в Париже, будет выступать под именем ушедшего из жизни в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Об этом объявил председатель Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.

"Наша национальная команда на Играх в Париже в 2024 году будет представлена под именем 'Хадем Аль-Реза'". Это наименование, означающее "слуга имама Резы", стало почетным титулом Раиси после его гибели. Имам Реза является одним из наиболее почитаемых святых в шиизме", — передает слова Махмуда Хосрави Вафа телеканал IRIB.

Трагедия произошла 19 мая в провинции Восточный Азербайджан, где разбился вертолет с президентом и другими высокопоставленными чиновниками на борту. В результате катастрофы не осталось выживших. В связи с этим событием назначены досрочные президентские выборы, которые должны состояться 28 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иранская делегация, которая отправится на Олимпийские игры в Париже, будет выступать под именем ушедшего из жизни в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Об этом объявил председатель Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа. "Наша национальная команда на Играх в Париже в 2024 году будет представлена под именем 'Хадем Аль-Реза'". Это наименование, означающее "слуга имама Резы", стало почетным титулом Раиси после его гибели. Имам Реза является одним из наиболее почитаемых святых в шиизме", — передает слова Махмуда Хосрави Вафа телеканал  IRIB . Трагедия произошла 19 мая в провинции Восточный Азербайджан, где разбился вертолет с президентом и другими высокопоставленными чиновниками на борту. В результате катастрофы не осталось выживших. В связи с этим событием назначены досрочные президентские выборы, которые должны состояться 28 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...