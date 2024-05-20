Сборная Ирана на Олимпиаде в Париже будет носить имя погибшего президента

Иранская делегация, которая отправится на Олимпийские игры в Париже, будет выступать под именем ушедшего из жизни в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Об этом объявил председатель Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.
"Наша национальная команда на Играх в Париже в 2024 году будет представлена под именем 'Хадем Аль-Реза'". Это наименование, означающее "слуга имама Резы", стало почетным титулом Раиси после его гибели. Имам Реза является одним из наиболее почитаемых святых в шиизме", — передает слова Махмуда Хосрави Вафа телеканал IRIB.
Трагедия произошла 19 мая в провинции Восточный Азербайджан, где разбился вертолет с президентом и другими высокопоставленными чиновниками на борту. В результате катастрофы не осталось выживших. В связи с этим событием назначены досрочные президентские выборы, которые должны состояться 28 июня.
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