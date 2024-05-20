Глава строительного клана ХМАО отложил возведение логистического центра у нового моста через Обь

Генеральный директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который является главой влиятельного строительного клана, отложил возведение логистического центра у нового моста через Обь в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«К участку не проведены инженерные сети, а если инвестору делать их за свой счет, то срок окупаемости проекта увеличится. Дешевле отказаться от проекта. В компании Кандакова решили повременить с началом строительства. Оно начнется минимум через два года», — сообщил собеседник.
За это время специалисты компании намерены проработать и предложить окружным и городским властям совместный проект в рамках развития комфортной городской среды, и совместно протянуть инженерные сети в восточную часть города. «Никому не повредит данная кооперация. Каждый от данного проекта выиграет», — сообщил собеседник.
Уточнить информацию у Татьяны Калиниченко, которая является представителем компании Кандаковых и занимается вопросом строительства логистического центра, на момент публикации не удалось. Она не ответила на телефонный звонок. Кандаков младший в телефонном разговоре сообщил, что не обладает информацией по данному объекту, так как не занимается проектом.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута планируют привлечь инвесторов для развития восточной части города. Основным партнером мэрия рассматривает компанию Кандакова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!