Российские снайперы несколько дней следили за передвижением расчета дрона-камикадзе ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российский снайпер с позывным "Ковер" рассказал о том, как вместе с товарищами успешно отследил и уничтожил группу солдат ВСУ. Украинские военные оперировали FPV-дроном.
"Несколько дней выслеживали расчет БПЛА-камикадзе", — передает слова снайпера телеканал "Звезда". Он добавил, что в первый день слежки им удалось обнаружить их местонахождение для взлета. На следующий день снайперы подготовили позицию и поздно вечером успешно поразили группу украинских военнослужащих.
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