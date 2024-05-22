Снайпер ВС РФ несколько дней охотился на военных ВСУ. Видео

Снайперы ВС РФ уничтожили расчет дронов-камикадзе ВСУ
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Российские снайперы несколько дней следили за передвижением расчета дрона-камикадзе ВСУ
Российские снайперы несколько дней следили за передвижением расчета дрона-камикадзе ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский снайпер с позывным "Ковер" рассказал о том, как вместе с товарищами успешно отследил и уничтожил группу солдат ВСУ. Украинские военные оперировали FPV-дроном.

"Несколько дней выслеживали расчет БПЛА-камикадзе", — передает слова снайпера телеканал "Звезда". Он добавил, что в первый день слежки им удалось обнаружить их местонахождение для взлета. На следующий день снайперы подготовили позицию и поздно вечером успешно поразили группу украинских военнослужащих.

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Российский снайпер с позывным "Ковер" рассказал о том, как вместе с товарищами успешно отследил и уничтожил группу солдат ВСУ. Украинские военные оперировали FPV-дроном. "Несколько дней выслеживали расчет БПЛА-камикадзе", — передает слова снайпера телеканал "Звезда". Он добавил, что в первый день слежки им удалось обнаружить их местонахождение для взлета. На следующий день снайперы подготовили позицию и поздно вечером успешно поразили группу украинских военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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