22 мая 2024

В Златоусте жители и власти поскандалили из-за родника в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, златоуст, таганай, уральские горы
В центре Златоуста запретили пить из родника Фото:

В центре Златоуста Челябинской области городские власти запретили пить из родника. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии в ответ на требование возмущенных горожан очистить питьевой источник.

«Мероприятия по благоустройству истоков родников проводятся в рамках муниципальной программы „Охрана окружающей среды ЗГО“ по заявкам жителей в порядке очереди. На благоустройство этого родника заявка не подавалась. Более того, на сегодняшний день нет лабораторных данных, что вода в данном источнике пригодна для питья. Просим жителей воздержаться от употребления ее в пищу», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.

В свою очередь жители Златоуста потребовали очистить источник, откуда многие берут воду. В пресс-службе мэрии уточнили, что в рамках этой же программы в городе проводится ликвидация несанкционированных свалок. Работа ведется силами УЖКХ. Русла рек очищаются волонтерами и активистами в рамках программы «Вода России».

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В центре Златоуста Челябинской области городские власти запретили пить из родника. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии в ответ на требование возмущенных горожан очистить питьевой источник. «Мероприятия по благоустройству истоков родников проводятся в рамках муниципальной программы „Охрана окружающей среды ЗГО“ по заявкам жителей в порядке очереди. На благоустройство этого родника заявка не подавалась. Более того, на сегодняшний день нет лабораторных данных, что вода в данном источнике пригодна для питья. Просим жителей воздержаться от употребления ее в пищу», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста. В свою очередь жители Златоуста потребовали очистить источник, откуда многие берут воду. В пресс-службе мэрии уточнили, что в рамках этой же программы в городе проводится ликвидация несанкционированных свалок. Работа ведется силами УЖКХ. Русла рек очищаются волонтерами и активистами в рамках программы «Вода России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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