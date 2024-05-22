В Златоусте жители и власти поскандалили из-за родника в центре города

В центре Златоуста Челябинской области городские власти запретили пить из родника. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии в ответ на требование возмущенных горожан очистить питьевой источник.
«Мероприятия по благоустройству истоков родников проводятся в рамках муниципальной программы „Охрана окружающей среды ЗГО“ по заявкам жителей в порядке очереди. На благоустройство этого родника заявка не подавалась. Более того, на сегодняшний день нет лабораторных данных, что вода в данном источнике пригодна для питья. Просим жителей воздержаться от употребления ее в пищу», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.
В свою очередь жители Златоуста потребовали очистить источник, откуда многие берут воду. В пресс-службе мэрии уточнили, что в рамках этой же программы в городе проводится ликвидация несанкционированных свалок. Работа ведется силами УЖКХ. Русла рек очищаются волонтерами и активистами в рамках программы «Вода России».
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