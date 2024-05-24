Директор «Ночи музыки» назвал еще одного хэдлайнера

В Екатеринбург на «Ночь музыки» везут исполнителя Корнея — украинского музыканта и аранжировщика. Об этом URA.RU рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.
«Cream Soda, „Мытищи в огне“, Корнея еще могу назвать. А самое главное впервые за 10 лет сыграет моя группа „ТОП“ на Капсуле времени», — поделился Горенбург.
Фестиваль состоится 28 июня на 120 площадках Екатеринбурга. На разных сцена бесплатно споют Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов, рэпер Хаски. Вся информация о масштабном фестивале регионе — в сюжете URA.RU.
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