Директор «Ночи музыки» назвал еще одного хэдлайнера

На «Ночь музыки» везут певца Корнея
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Фестиваль Ural Music Night. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, umn
Фестиваль пройдет в конце июня Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

В Екатеринбург на «Ночь музыки» везут исполнителя Корнея — украинского музыканта и аранжировщика. Об этом URA.RU рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

«Cream Soda, „Мытищи в огне“, Корнея еще могу назвать. А самое главное впервые за 10 лет сыграет моя группа „ТОП“ на Капсуле времени», — поделился Горенбург.

Фестиваль состоится 28 июня на 120 площадках Екатеринбурга. На разных сцена бесплатно споют Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов, рэпер Хаски. Вся информация о масштабном фестивале регионе — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбург на «Ночь музыки» везут исполнителя Корнея — украинского музыканта и аранжировщика. Об этом URA.RU рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. «Cream Soda, „Мытищи в огне“, Корнея еще могу назвать. А самое главное впервые за 10 лет сыграет моя группа „ТОП“ на Капсуле времени», — поделился Горенбург. Фестиваль состоится 28 июня на 120 площадках Екатеринбурга. На разных сцена бесплатно споют Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков бывший солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов, рэпер Хаски. Вся информация о масштабном фестивале регионе — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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