В Каменске-Уральском (Свердловская область) 24 мая на улице Олега Кошевого мужчина кинул камень в голову своей собаке, после чего она убежала к прохожим. Мужчина пригрозил животному, после чего взял его за холку и понес так, несмотря на крики окружающих, сообщили очевидцы.
«Молодой человек безжалостно издевался над своим щенком, бросил камень в голову собаке, на что она заскулила и побежала к людям под ноги. Мужчина собирался уходить, но вернулся за телефоном в магазин, вышел, и собаке прилетела такая фраза: „Сюда иди, я сейчас пришибу тебя“, она, скуля, подошла к хозяину», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский».
На опубликованном каналом видео заметно, как мужчина несет собаку, держа ее за холку, что может нанести физический вред животному. В комментариях к публикации люди призывают найти неизвестного и отобрать у него щенка. По информации канала, мужчину вызвали в отдел городской полиции, где провели с ним профилактическую беседу, проверка продолжается.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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