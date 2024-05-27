Певица Нюша разводится с мужем спустя семь лет брака

27 мая 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Три месяца назад супруга Нюши обвинили в измене Фото: Илья Московец © URA.RU Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) подала на развод с мужем, предпринимателем Игорем Сивовым. Супруги разводятся спустя семь лет брака, у них есть пятилетняя дочь Симба. «Карточка бракоразводного дела значится на сайте мировых судей Москвы. Она внесена в категорию № 2 — „О расторжении брака супругов, имеющих детей“», — пишет РБК. Рассматривать дело о разводе певицы будет мировой судья судебного участка № 154 Хорошевского района. Артистка заявлена в качестве истца, а ее супруг — ответчик. Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева ранее написала об измене мужа певицы Нюши. Сообщение с фотографиями, где Сивов обнимается и целуется с неизвестной девушкой, появилось в telegram-канале Водонаевой. Сегодня также певица Алсу подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака. У супругов трое общих детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) подала на развод с мужем, предпринимателем Игорем Сивовым. Супруги разводятся спустя семь лет брака, у них есть пятилетняя дочь Симба. «Карточка бракоразводного дела значится на сайте мировых судей Москвы. Она внесена в категорию № 2 — „О расторжении брака супругов, имеющих детей“», — пишет РБК. Рассматривать дело о разводе певицы будет мировой судья судебного участка № 154 Хорошевского района. Артистка заявлена в качестве истца, а ее супруг — ответчик. Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева ранее написала об измене мужа певицы Нюши. Сообщение с фотографиями, где Сивов обнимается и целуется с неизвестной девушкой, появилось в telegram-канале Водонаевой. Сегодня также певица Алсу подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака. У супругов трое общих детей.