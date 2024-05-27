27 мая 2024

Певица Нюша разводится с мужем спустя семь лет брака

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок Гагарина. Чествование. Часть 2. Магнитогорск, нюша, шурочкина анна
Три месяца назад супруга Нюши обвинили в измене Фото:

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) подала на развод с мужем, предпринимателем Игорем Сивовым. Супруги разводятся спустя семь лет брака, у них есть пятилетняя дочь Симба.

«Карточка бракоразводного дела значится на сайте мировых судей Москвы. Она внесена в категорию № 2 — „О расторжении брака супругов, имеющих детей“», — пишет РБК.

Рассматривать дело о разводе певицы будет мировой судья судебного участка № 154 Хорошевского района. Артистка заявлена в качестве истца, а ее супруг — ответчик.

Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева ранее написала об измене мужа певицы Нюши. Сообщение с фотографиями, где Сивов обнимается и целуется с неизвестной девушкой, появилось в telegram-канале Водонаевой.

Сегодня также певица Алсу подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака. У супругов трое общих детей.

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Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) подала на развод с мужем, предпринимателем Игорем Сивовым. Супруги разводятся спустя семь лет брака, у них есть пятилетняя дочь Симба. «Карточка бракоразводного дела значится на сайте мировых судей Москвы. Она внесена в категорию № 2 — „О расторжении брака супругов, имеющих детей“», — пишет РБК. Рассматривать дело о разводе певицы будет мировой судья судебного участка № 154 Хорошевского района. Артистка заявлена в качестве истца, а ее супруг — ответчик. Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева ранее написала об измене мужа певицы Нюши. Сообщение с фотографиями, где Сивов обнимается и целуется с неизвестной девушкой, появилось в telegram-канале Водонаевой. Сегодня также певица Алсу подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака. У супругов трое общих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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