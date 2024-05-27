Мэрия Сургута сделала заявление о полученных подрядах сына экс-мэра

Власти Сургута настаивают на прозрачности контрактов с фирмой сына экс-мэра Глеба Филатова, по которым компания получила подряды на 150 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В соответствии с Федеральным законом „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ победитель по муниципальным контрактам определяется по результатам электронных процедур на электронных площадках. Доступ к ним открыт для всех желающих, а процедура отбора носит прозрачный характер без участия заказчика», — сообщили в мэрии.
При этом в мэрии отметили, что заказчиком выступала не администрация, а ее муниципальные учреждения и поводов для пересмотра торгов нет. «Исходя из части 22 статьи 34 указанного Закона правовые основания для признания муниципальных контрактов недействительными отсутствуют», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что сын экс-главы Сургута Филатова заработал миллионы рублей на контрактах с мэрией. Аукционы были выиграны, пока Филатов-старший еще находился на посту градоначальника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!