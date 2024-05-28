28 мая 2024

Бастрыкин поручил доложить о ситуации с обманутыми застройщиком челябинцами

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СК РФ потребовал разобраться в ситуации с недобросовестным застройщиком в Челябинске Фото:

Председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад по обращению 10 челябинских семей, пострадавших от действий застройщика в Сосновском районе. Они вложили средства в жилье, но до сих пор его не дождались, сообщили в пресс-службе СКР.

«В социальных медиа сообщается, что в Сосновском районе 10 семей пострадали от действий недобросовестного застройщика. Они вложили свои денежные средства в строительство домов, в итоге на некоторых строительных участках установлены лишь бетонные коробки, на остальных отсутствует даже фундамент», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя регионального следственного управления СК РФ Константину Правосудову представить доклад о ходе мероприятий и обстоятельствах. Ведется проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

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Председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад по обращению 10 челябинских семей, пострадавших от действий застройщика в Сосновском районе. Они вложили средства в жилье, но до сих пор его не дождались, сообщили в пресс-службе СКР. «В социальных медиа сообщается, что в Сосновском районе 10 семей пострадали от действий недобросовестного застройщика. Они вложили свои денежные средства в строительство домов, в итоге на некоторых строительных участках установлены лишь бетонные коробки, на остальных отсутствует даже фундамент», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя регионального следственного управления СК РФ Константину Правосудову представить доклад о ходе мероприятий и обстоятельствах. Ведется проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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