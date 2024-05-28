Бастрыкин поручил доложить о ситуации с обманутыми застройщиком челябинцами

Председатель Следственного комитета РФ поручил представить доклад по обращению 10 челябинских семей, пострадавших от действий застройщика в Сосновском районе. Они вложили средства в жилье, но до сих пор его не дождались, сообщили в пресс-службе СКР.
«В социальных медиа сообщается, что в Сосновском районе 10 семей пострадали от действий недобросовестного застройщика. Они вложили свои денежные средства в строительство домов, в итоге на некоторых строительных участках установлены лишь бетонные коробки, на остальных отсутствует даже фундамент», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя регионального следственного управления СК РФ Константину Правосудову представить доклад о ходе мероприятий и обстоятельствах. Ведется проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).
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