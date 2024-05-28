Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать качественный майонез

Для выбора качественного майонеза необходимо обратить внимание на пищевую ценность, состав и ингредиенты, а также проконтролировать срок годности. Такие рекомендации при покупке соуса дал Роспотребнадзор ХМАО.
«Руководство по выбору качественного майонеза! Масло — лучше всего натуральное растительное, яйца — предпочтительны натуральные или пастеризованные, уксус или лимонный сок и избегайте трансжиров и лишних консервантов. Пищевая ценность — проверьте калории, жиры, белки и углеводы. Обратите внимание на срок годности и условия хранения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Также следует выбирать продукт известных брендов с хорошей репутацией. Необходимо учитывать и наличие аллергии и собственных предпочтений, добавили в ведомстве.
Роспотребнадзор ранее попросил жителей ХМАО с осторожностью есть мясо диких животных, например, кабанов, медведей и барсуков. Некачественная и плохо обработанная продукция может привести к заражению трихинеллезом (заболевание, сопровождающееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями — прим. URA.RU). Потенциальную опасность в первую очередь представляет продукция, которую продают в несанкционированных местах.
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