Театр «Балет Панфилова» покажет премьеру спектакля пермского бизнесмена

29 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Премьера новой балетной постановки состоится 19 июня (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Автором и режиссером-постановщиком балета выступает пермский предприниматель и бывший гендиректор инвестиционной компании «Витус» Алексей Чернов. Балетным искусством он интересовался 10 лет назад, а более года назад загорелся идеями, отражающими его размышления о жизни и духовных ценностях. «Спектакль „Одинокий волк“ — это постановка о человеке, который договаривается сам с собой, находит соединение технологий с самим собой. Роли будут исполнять два солиста. Один из них олицетворяет героя и его внутренний мир, а второй солист — это альтер эго героя, условно — одобряемый обществом образ человека. В спектакле также принимают участие еще шесть артистов — это участники балетной труппы», — рассказал URA.RU Алексей Чернов. Балет будет одноактным, хронометражем за 45 минут. Премьера запланирована на 19 июня, еще раз новый спектакль покажут 21 июня. Таким образом пермский театр «Балет Евгения Панфилова» закроет сезон. Зрители смогут увидеть постановку в новом доме, который театр получил в открытом помещении после реконструкции ДК Молодежи. Это зал-трансформер рассчитанный на 120 мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автором и режиссером-постановщиком балета выступает пермский предприниматель и бывший гендиректор инвестиционной компании «Витус» Алексей Чернов. Балетным искусством он интересовался 10 лет назад, а более года назад загорелся идеями, отражающими его размышления о жизни и духовных ценностях. «Спектакль „Одинокий волк“ — это постановка о человеке, который договаривается сам с собой, находит соединение технологий с самим собой. Роли будут исполнять два солиста. Один из них олицетворяет героя и его внутренний мир, а второй солист — это альтер эго героя, условно — одобряемый обществом образ человека. В спектакле также принимают участие еще шесть артистов — это участники балетной труппы», — рассказал URA.RU Алексей Чернов. Балет будет одноактным, хронометражем за 45 минут. Премьера запланирована на 19 июня, еще раз новый спектакль покажут 21 июня. Таким образом пермский театр «Балет Евгения Панфилова» закроет сезон. Зрители смогут увидеть постановку в новом доме, который театр получил в открытом помещении после реконструкции ДК Молодежи. Это зал-трансформер рассчитанный на 120 мест.