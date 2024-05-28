ФСБ поймала сотрудника секретного завода в Екатеринбурге

29 мая 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

«Вектор» поставляет для Минобороны РФ электронику Фото: Анна Майорова © URA.RU Оперативники свердловского управления ФСБ поймали на взятке сотрудника оборонного завода «Вектор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). По версии следствия, замначальника социально-бытового отдела К. вымогал взятку от предпринимательницы за покровительство. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «В 2023 году сотрудник вымогал у женщины-предпринимателя крупную сумму денег. Ее фирма оказывала услуги питания на территории завода, и за продление договора замначальника потребовал 720 тысяч рублей. Он давил на женщину, и та в конце концов была вынуждена передать ему нужную сумму», — рассказал собеседник агентства. Уголовное дело было возбуждено только в мае 2024 года по пунктам «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки с вымогательством в особо крупном размере». Сотруднику завода К. избрана мера принуждения — обязательство о явке. В пресс-службе свердловских управлений СКР и ФСБ отказались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативники свердловского управления ФСБ поймали на взятке сотрудника оборонного завода «Вектор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). По версии следствия, замначальника социально-бытового отдела К. вымогал взятку от предпринимательницы за покровительство. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «В 2023 году сотрудник вымогал у женщины-предпринимателя крупную сумму денег. Ее фирма оказывала услуги питания на территории завода, и за продление договора замначальника потребовал 720 тысяч рублей. Он давил на женщину, и та в конце концов была вынуждена передать ему нужную сумму», — рассказал собеседник агентства. Уголовное дело было возбуждено только в мае 2024 года по пунктам «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки с вымогательством в особо крупном размере». Сотруднику завода К. избрана мера принуждения — обязательство о явке. В пресс-службе свердловских управлений СКР и ФСБ отказались от комментариев.