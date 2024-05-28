28 мая 2024

ФСБ поймала сотрудника секретного завода в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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АО Уральское производственное предприятие "Вектор". Екатеринбург, вектор, здание, предприятие вектор
«Вектор» поставляет для Минобороны РФ электронику Фото:

Оперативники свердловского управления ФСБ поймали на взятке сотрудника оборонного завода «Вектор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). По версии следствия, замначальника социально-бытового отдела К. вымогал взятку от предпринимательницы за покровительство. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к теме.

«В 2023 году сотрудник вымогал у женщины-предпринимателя крупную сумму денег. Ее фирма оказывала услуги питания на территории завода, и за продление договора замначальника потребовал 720 тысяч рублей. Он давил на женщину, и та в конце концов была вынуждена передать ему нужную сумму», — рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело было возбуждено только в мае 2024 года по пунктам «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки с вымогательством в особо крупном размере». Сотруднику завода К. избрана мера принуждения — обязательство о явке. В пресс-службе свердловских управлений СКР и ФСБ отказались от комментариев.

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Оперативники свердловского управления ФСБ поймали на взятке сотрудника оборонного завода «Вектор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). По версии следствия, замначальника социально-бытового отдела К. вымогал взятку от предпринимательницы за покровительство. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «В 2023 году сотрудник вымогал у женщины-предпринимателя крупную сумму денег. Ее фирма оказывала услуги питания на территории завода, и за продление договора замначальника потребовал 720 тысяч рублей. Он давил на женщину, и та в конце концов была вынуждена передать ему нужную сумму», — рассказал собеседник агентства. Уголовное дело было возбуждено только в мае 2024 года по пунктам «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки с вымогательством в особо крупном размере». Сотруднику завода К. избрана мера принуждения — обязательство о явке. В пресс-службе свердловских управлений СКР и ФСБ отказались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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