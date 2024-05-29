На выставке «Россия» челябинские артисты поборются за кубок особого сплава. Фото

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Артисты выступят на выставке "Россия" в Москве
Артисты выступят на выставке "Россия" в Москве Фото:

Творческий турнир Урало-Сибирского макрорегиона «Пространство будущего» пройдет на выставке «Россия». Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«В регионах Урала и Западной Сибири живут уникальные люди, как говорится „особого сплава“. Они каждый день удивляют своими трудолюбием, усердием, талантами и мощью. Специально для турнира был создан символ — кубок, олицетворяющий характер жителей УрФО», — цитируют в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

В турнире примут участие порядка двухсот артистов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Победителю вручат кубок особого сплава.

Выставка "Россия" открылась на ВДНХ в ноябре 2023 года. На ней оформлены стенды, рассказывающие о каждом из регионов России. Изначально планировалось, что выставка проработает до 12 апреля текущего года. Однако в связи с востребованностью ее работу продлили. С момента открытия выставку посетили более 14 миллионов гостей. 

Артистам вручат новый кубок
Артистам вручат новый кубок
Фото:

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Творческий турнир Урало-Сибирского макрорегиона «Пространство будущего» пройдет на выставке «Россия». Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В регионах Урала и Западной Сибири живут уникальные люди, как говорится „особого сплава“. Они каждый день удивляют своими трудолюбием, усердием, талантами и мощью. Специально для турнира был создан символ — кубок, олицетворяющий характер жителей УрФО», — цитируют в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. В турнире примут участие порядка двухсот артистов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Победителю вручат кубок особого сплава. Выставка "Россия" открылась на ВДНХ в ноябре 2023 года. На ней оформлены стенды, рассказывающие о каждом из регионов России. Изначально планировалось, что выставка проработает до 12 апреля текущего года. Однако в связи с востребованностью ее работу продлили. С момента открытия выставку посетили более 14 миллионов гостей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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