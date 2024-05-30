Челябинский губернатор Текслер поздравил депутатов заксобрания с юбилеем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию заксобрания региона, поздравил депутатов всех созывов с этой датой. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО.
«Благодарен депутатам законодательного собрания, с которыми работаю в тесном контакте в течение пять лет, за поддержку моих инициатив. Период пандемии, начало специальной военной операции, внешнее экономическое давление — все это требовало оперативных, профессиональных решений, что и было продемонстрировано», — подчеркнул Текслер.
Глава региона отдельно отметил работников аппарата заксобрания. Он отметил ответственность этой работы, подчеркнул, что единство команды ЗСО позволяет работать на благо людей. Текслер подчеркнул, что впереди много масштабных задач, и пожелал депутатам и сотрудникам аппарата успехов.
Первое заседание Челябинской областной думы состоялось 25 мая 1994 года. В мае нынешнего года прошло юбилейное заседание заксобрания, на которое были приглашены экс-спикеры областного парламента.
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