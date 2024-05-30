В ЛНР разрушен газопровод в результате обстрела ВСУ

31 мая 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

На месте обстрела газопровода загорелась сухая трава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова. «ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами „Хаймарс“. Поврежден газопровод» — сказала Романова в интервью ТАСС. На месте ЧП загорелась сухая трава. Подача газа перекрыта, производится ликвидация возгорания. ВСУ с помощью РСЗО ранее обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области. Погибли два человека, сообщил 25 мая губернатор Вячеслав Гладков. Еще десять человек пострадали, среди них есть восьмилетний мальчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова. «ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами „Хаймарс“. Поврежден газопровод» — сказала Романова в интервью ТАСС. На месте ЧП загорелась сухая трава. Подача газа перекрыта, производится ликвидация возгорания. ВСУ с помощью РСЗО ранее обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области. Погибли два человека, сообщил 25 мая губернатор Вячеслав Гладков. Еще десять человек пострадали, среди них есть восьмилетний мальчик.