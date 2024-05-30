30 мая 2024

В ЛНР разрушен газопровод в результате обстрела ВСУ

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газоснабжение
На месте обстрела газопровода загорелась сухая трава Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова.

«ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами „Хаймарс“. Поврежден газопровод» — сказала Романова в интервью ТАСС. На месте ЧП загорелась сухая трава. Подача газа перекрыта, производится ликвидация возгорания.

ВСУ с помощью РСЗО ранее обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области. Погибли два человека, сообщил 25 мая губернатор Вячеслав Гладков. Еще десять человек пострадали, среди них есть восьмилетний мальчик.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). В результате атаки поврежден газопровод, заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова. «ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами „Хаймарс“. Поврежден газопровод» — сказала Романова в интервью ТАСС. На месте ЧП загорелась сухая трава. Подача газа перекрыта, производится ликвидация возгорания. ВСУ с помощью РСЗО ранее обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области. Погибли два человека, сообщил 25 мая губернатор Вячеслав Гладков. Еще десять человек пострадали, среди них есть восьмилетний мальчик.
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