В челябинском городе отменили режим ЧС, введенный из-за масштабных подтоплений

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Вода заходила в огороды и даже в дома копейских поселков
Вода заходила в огороды и даже в дома копейских поселков Фото:

В Копейске (Челябинская область) 31 мая отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за масштабных подтоплений. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

«Отменить с 15 часов 00 минут 31.05.2024 режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена Копейского городского округа. Отменить постановление администрации Копейского городского округа от 23.05.2024 № 1376-п „О введении на территории Копейского городского округа режима функционирования ‚Чрезвычайная ситуация‘, — говорится в документе, подписанном врио мэра Светланой Логановой.

Режим ЧС в Копейске был введен 23 мая. Он предусматривал создание штаба по ликвидации ЧС. Были предусмотрены информирование населения о возникновении угрозы наводнения, усиление наблюдения за уровнем воды, прочистка дренажных каналов и откачка грунтовых вод из прудов испарителей.

Причиной ввода ЧС стало затопление поселков Копейска грунтовыми водами из карьера бывшей шахты «Красная Горнячка». В одном из поселков жилой дом ушел под воду. Проблемой затопления поселка Горняк заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя регионального СУ СК Константина Правосудова доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Сейчас, по информации мэрии, ситуация улучшается.

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В Копейске (Челябинская область) 31 мая отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за масштабных подтоплений. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. «Отменить с 15 часов 00 минут 31.05.2024 режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена Копейского городского округа. Отменить постановление администрации Копейского городского округа от 23.05.2024 № 1376-п „О введении на территории Копейского городского округа режима функционирования ‚Чрезвычайная ситуация‘, — говорится в документе, подписанном врио мэра Светланой Логановой. Режим ЧС в Копейске был введен 23 мая. Он предусматривал создание штаба по ликвидации ЧС. Были предусмотрены информирование населения о возникновении угрозы наводнения, усиление наблюдения за уровнем воды, прочистка дренажных каналов и откачка грунтовых вод из прудов испарителей. Причиной ввода ЧС стало затопление поселков Копейска грунтовыми водами из карьера бывшей шахты «Красная Горнячка». В одном из поселков жилой дом ушел под воду. Проблемой затопления поселка Горняк заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя регионального СУ СК Константина Правосудова доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Сейчас, по информации мэрии, ситуация улучшается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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