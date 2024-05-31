В челябинском городе отменили режим ЧС, введенный из-за масштабных подтоплений

В Копейске (Челябинская область) 31 мая отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за масштабных подтоплений. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
«Отменить с 15 часов 00 минут 31.05.2024 режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена Копейского городского округа. Отменить постановление администрации Копейского городского округа от 23.05.2024 № 1376-п „О введении на территории Копейского городского округа режима функционирования ‚Чрезвычайная ситуация‘, — говорится в документе, подписанном врио мэра Светланой Логановой.
Режим ЧС в Копейске был введен 23 мая. Он предусматривал создание штаба по ликвидации ЧС. Были предусмотрены информирование населения о возникновении угрозы наводнения, усиление наблюдения за уровнем воды, прочистка дренажных каналов и откачка грунтовых вод из прудов испарителей.
Причиной ввода ЧС стало затопление поселков Копейска грунтовыми водами из карьера бывшей шахты «Красная Горнячка». В одном из поселков жилой дом ушел под воду. Проблемой затопления поселка Горняк заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя регионального СУ СК Константина Правосудова доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Сейчас, по информации мэрии, ситуация улучшается.
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