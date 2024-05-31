Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Баку

Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines, выполнявший рейс ХС-8189 из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку. На борту у одной из пассажирок случился приступ эпилепсии, рассказал свидетель инцидента.
«Женщине стало плохо на борту — приступ эпилепсии. Она была ещё с ребенком на инвалидном кресле. Нашли врача в самолёте и медсестру, но женщине было всё хуже и хуже, она всё это время лежала на полу и её постоянно рвало», — рассказал один из пассажиров Е1.ru.
После посадки в Баку женщина и ее ребенок, находившийся в инвалидном кресле, остались на территории Азербайджана для получения необходимой медицинской помощи. По прилету пассажирке стало немного лучше — ее смогли поднять на ноги.
Информация о незапланированной посадке подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Кольцово. По информации Е1.ru, самолет вылетел в ночь на 1 июня и должен был прилететь в Екатеринбург в 02:10, но задержался до 05:49.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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