31 мая 2024

Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за инцидента прилет рейса задержался почти на четыре часа
Из-за инцидента прилет рейса задержался почти на четыре часа Фото:

Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines, выполнявший рейс ХС-8189 из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку. На борту у одной из пассажирок случился приступ эпилепсии, рассказал свидетель инцидента.

«Женщине стало плохо на борту — приступ эпилепсии. Она была ещё с ребенком на инвалидном кресле. Нашли врача в самолёте и медсестру, но женщине было всё хуже и хуже, она всё это время лежала на полу и её постоянно рвало», — рассказал один из пассажиров Е1.ru.

После посадки в Баку женщина и ее ребенок, находившийся в инвалидном кресле, остались на территории Азербайджана для получения необходимой медицинской помощи. По прилету пассажирке стало немного лучше — ее смогли поднять на ноги.

Информация о незапланированной посадке подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Кольцово. По информации Е1.ru, самолет вылетел в ночь на 1 июня и должен был прилететь в Екатеринбург в 02:10, но задержался до 05:49.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines, выполнявший рейс ХС-8189 из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку. На борту у одной из пассажирок случился приступ эпилепсии, рассказал свидетель инцидента. «Женщине стало плохо на борту — приступ эпилепсии. Она была ещё с ребенком на инвалидном кресле. Нашли врача в самолёте и медсестру, но женщине было всё хуже и хуже, она всё это время лежала на полу и её постоянно рвало», — рассказал один из пассажиров Е1.ru. После посадки в Баку женщина и ее ребенок, находившийся в инвалидном кресле, остались на территории Азербайджана для получения необходимой медицинской помощи. По прилету пассажирке стало немного лучше — ее смогли поднять на ноги. Информация о незапланированной посадке подтверждается данными онлайн-табло аэропорта Кольцово. По информации Е1.ru, самолет вылетел в ночь на 1 июня и должен был прилететь в Екатеринбург в 02:10, но задержался до 05:49. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...