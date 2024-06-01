01 июня 2024
31 мая 2024

Мэр Соснин рассказал о блогерах, которым понравилась Пермь. Видео

Мэр Перми показал блогерам красоту города
© Служба новостей «URA.RU»
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Журналисты оценили красоту Перми
Журналисты оценили красоту Перми Фото:

Блогерам и журналистам федеральных СМИ понравилась Пермь. Многим из них захотелось приехать сюда еще раз. Об этом рассказал глава столицы Прикамья Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«Трэвел-блогеры и представители федеральных СМИ познакомились с историей и культурой Перми, совершили эко-прогулку по Черняевскому лесу, попробовали местную кухню и побывали на теплоходе Владимир Маяковский», — пояснил в посте Соснин. Журналисты поделились положительными впечатлениями о поездке.

Главный редактор журнала вояж Валентина Ендовицкая отметила, что Пермь — это удивительное место куда хочется возвращаться. А Екатерина Карасева из газеты «Известия» подчеркнула, что за несколько дней невозможно изучить все, что есть интересного в столице Прикамья. Она добавила, что приедет в город еще раз. Эти отзывы разместил Соснин у себя в telegram-канале.

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Блогерам и журналистам федеральных СМИ понравилась Пермь. Многим из них захотелось приехать сюда еще раз. Об этом рассказал глава столицы Прикамья Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Трэвел-блогеры и представители федеральных СМИ познакомились с историей и культурой Перми, совершили эко-прогулку по Черняевскому лесу, попробовали местную кухню и побывали на теплоходе Владимир Маяковский», — пояснил в посте Соснин. Журналисты поделились положительными впечатлениями о поездке. Главный редактор журнала вояж Валентина Ендовицкая отметила, что Пермь — это удивительное место куда хочется возвращаться. А Екатерина Карасева из газеты «Известия» подчеркнула, что за несколько дней невозможно изучить все, что есть интересного в столице Прикамья. Она добавила, что приедет в город еще раз. Эти отзывы разместил Соснин у себя в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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