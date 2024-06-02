В США раскрыли планы Байдена по Украине до президентских выборов

TAC: США не хотят эскалировать конфликт с РФ до выборов президента

02 июня 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Байден не хочет провоцировать Россию, пишет TAC Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена до выборов в стране не хочет провоцировать эскалацию конфликта на Украине, сообщает журнал The American Conservative. По мнению авторов, нынешняя американская власть не уверена в победе Байдена, поэтому готовится переложить всю ответственность на экс-главу Штатов Дональда Трампа, у которого есть все шансы выиграть выборы. «Администрация Байдена просто хочет оставить все как есть до следующих выборов. Тогда либо Украина станет проблемой экс-президента Штатов Дональда Трампа, либо администрация снова задумается о возможности мирного урегулирования», — говорится в материале . Исходя из этих соображений, администрация Байдена вынуждена предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать. Новость по теме Байден тайно разрешил ВСУ наносить удары по РФ: чем грозит снятие запрета, о каком оружии идет речь На данный момент активно развивается российское наступление в Харьковской области. Это вынудило США в срочном порядке разрешить Украине применять поставленное вооружение для ударов по России. Однако в Кремле отмечали, что это не изменит ситуацию на поле боя. В начале 2024 года Украина существовала без американской поддержки. Закон о военной помощи буксовал в конгрессе. Деньги были выделены только в конце апреля. За это время ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена до выборов в стране не хочет провоцировать эскалацию конфликта на Украине, сообщает журнал The American Conservative. По мнению авторов, нынешняя американская власть не уверена в победе Байдена, поэтому готовится переложить всю ответственность на экс-главу Штатов Дональда Трампа, у которого есть все шансы выиграть выборы. «Администрация Байдена просто хочет оставить все как есть до следующих выборов. Тогда либо Украина станет проблемой экс-президента Штатов Дональда Трампа, либо администрация снова задумается о возможности мирного урегулирования», — говорится в материале. Исходя из этих соображений, администрация Байдена вынуждена предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать. На данный момент активно развивается российское наступление в Харьковской области. Это вынудило США в срочном порядке разрешить Украине применять поставленное вооружение для ударов по России. Однако в Кремле отмечали, что это не изменит ситуацию на поле боя. В начале 2024 года Украина существовала без американской поддержки. Закон о военной помощи буксовал в конгрессе. Деньги были выделены только в конце апреля. За это время ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра.