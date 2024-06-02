Администрация президента США Джо Байдена до выборов в стране не хочет провоцировать эскалацию конфликта на Украине, сообщает журнал The American Conservative. По мнению авторов, нынешняя американская власть не уверена в победе Байдена, поэтому готовится переложить всю ответственность на экс-главу Штатов Дональда Трампа, у которого есть все шансы выиграть выборы.
«Администрация Байдена просто хочет оставить все как есть до следующих выборов. Тогда либо Украина станет проблемой экс-президента Штатов Дональда Трампа, либо администрация снова задумается о возможности мирного урегулирования», — говорится в материале. Исходя из этих соображений, администрация Байдена вынуждена предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать.
На данный момент активно развивается российское наступление в Харьковской области. Это вынудило США в срочном порядке разрешить Украине применять поставленное вооружение для ударов по России. Однако в Кремле отмечали, что это не изменит ситуацию на поле боя.
В начале 2024 года Украина существовала без американской поддержки. Закон о военной помощи буксовал в конгрессе. Деньги были выделены только в конце апреля. За это время ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра.
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Администрация президента США Джо Байдена до выборов в стране не хочет провоцировать эскалацию конфликта на Украине, сообщает журнал The American Conservative. По мнению авторов, нынешняя американская власть не уверена в победе Байдена, поэтому готовится переложить всю ответственность на экс-главу Штатов Дональда Трампа, у которого есть все шансы выиграть выборы. «Администрация Байдена просто хочет оставить все как есть до следующих выборов. Тогда либо Украина станет проблемой экс-президента Штатов Дональда Трампа, либо администрация снова задумается о возможности мирного урегулирования», — говорится в материале. Исходя из этих соображений, администрация Байдена вынуждена предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать. На данный момент активно развивается российское наступление в Харьковской области. Это вынудило США в срочном порядке разрешить Украине применять поставленное вооружение для ударов по России. Однако в Кремле отмечали, что это не изменит ситуацию на поле боя. В начале 2024 года Украина существовала без американской поддержки. Закон о военной помощи буксовал в конгрессе. Деньги были выделены только в конце апреля. За это время ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра.