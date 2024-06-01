01 июня 2024

В Реже похоронили студента, которого придавило камнем при прокладке газопровода. Видео

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Студента похоронили на Никольском кладбище в Реже (архивное фото)
Студента похоронили на Никольском кладбище в Реже (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) простились с 17-летним студентом, которого 30 мая придавило камнем во время прокладки газопровода. На похороны молодого человека на Никольском кладбище пришло около 80 человек, сообщает telegram-канал «Четвертого канала».

«Сегодня [2 июня] в Реже похороны 17-летнего парня, который погиб на производственной практике... На прощание с Вадимом собралось около 80 близких и друзей... Подростка похоронили на Никольском кладбище», — говорится в публикациях. На опубликованном каналом видео заметна толпа друзей и родственников студента, пришедших на похороны.

Бабушка погибшего рассказала каналу, что он после 18 лет хотел получить права и помогать маме, обеспечивать ее. «Очень хороший мальчик, очень. Он никогда ни у кого ничего не просил», — подчеркнула пенсионерка.

Инцидент произошел во время производственной практики от техникума. Студента придавило камнем при падении в траншею, от чего он погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента, виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Ключевых свидетелей вызвали на допрос в СК.

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В Реже (Свердловская область) простились с 17-летним студентом, которого 30 мая придавило камнем во время прокладки газопровода. На похороны молодого человека на Никольском кладбище пришло около 80 человек, сообщает telegram-канал «Четвертого канала». «Сегодня [2 июня] в Реже похороны 17-летнего парня, который погиб на производственной практике... На прощание с Вадимом собралось около 80 близких и друзей... Подростка похоронили на Никольском кладбище», — говорится в публикациях. На опубликованном каналом видео заметна толпа друзей и родственников студента, пришедших на похороны. Бабушка погибшего рассказала каналу, что он после 18 лет хотел получить права и помогать маме, обеспечивать ее. «Очень хороший мальчик, очень. Он никогда ни у кого ничего не просил», — подчеркнула пенсионерка. Инцидент произошел во время производственной практики от техникума. Студента придавило камнем при падении в траншею, от чего он погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента, виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Ключевых свидетелей вызвали на допрос в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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