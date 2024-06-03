ЛДПР не нашла среди свердловчан тех, кто страдает без секса

ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов
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ЛДПР. Москва, лдпр, лдпр логотип
Анонсированную на 3 июня встречу для инцелов и фемцелов пришлось отменить Фото:

ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов — так себя называют те, кто не может найти сексуальных партнеров. На мероприятие, которое партия хотела провести 3 июня, никто не записался, рассказал URA.RU координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев.

«На встречу никто не записался, поэтому мы были вынуждены отменить ее. Хотя изначально казалось, что необходимость в таком мероприятии есть», — пояснил он.

С анонсом встречи для тех, кто не может найти сексуального партнера, в региональной ячейке партии выступили в конце мая. Встречу хотели провести в рамках социализации инцелов и фемцелов.

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ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов — так себя называют те, кто не может найти сексуальных партнеров. На мероприятие, которое партия хотела провести 3 июня, никто не записался, рассказал URA.RU координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев. «На встречу никто не записался, поэтому мы были вынуждены отменить ее. Хотя изначально казалось, что необходимость в таком мероприятии есть», — пояснил он. С анонсом встречи для тех, кто не может найти сексуального партнера, в региональной ячейке партии выступили в конце мая. Встречу хотели провести в рамках социализации инцелов и фемцелов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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