ЛДПР не нашла среди свердловчан тех, кто страдает без секса

ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов — так себя называют те, кто не может найти сексуальных партнеров. На мероприятие, которое партия хотела провести 3 июня, никто не записался, рассказал URA.RU координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев.
«На встречу никто не записался, поэтому мы были вынуждены отменить ее. Хотя изначально казалось, что необходимость в таком мероприятии есть», — пояснил он.
С анонсом встречи для тех, кто не может найти сексуального партнера, в региональной ячейке партии выступили в конце мая. Встречу хотели провести в рамках социализации инцелов и фемцелов.
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