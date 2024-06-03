ЛДПР не нашла среди свердловчан тех, кто страдает без секса

ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов

03 июня 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Анонсированную на 3 июня встречу для инцелов и фемцелов пришлось отменить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов — так себя называют те, кто не может найти сексуальных партнеров. На мероприятие, которое партия хотела провести 3 июня, никто не записался, рассказал URA.RU координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев. «На встречу никто не записался, поэтому мы были вынуждены отменить ее. Хотя изначально казалось, что необходимость в таком мероприятии есть», — пояснил он. С анонсом встречи для тех, кто не может найти сексуального партнера, в региональной ячейке партии выступили в конце мая. Встречу хотели провести в рамках социализации инцелов и фемцелов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЛДПР отменила в Екатеринбурге встречу инцелов и фемцелов — так себя называют те, кто не может найти сексуальных партнеров. На мероприятие, которое партия хотела провести 3 июня, никто не записался, рассказал URA.RU координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев. «На встречу никто не записался, поэтому мы были вынуждены отменить ее. Хотя изначально казалось, что необходимость в таком мероприятии есть», — пояснил он. С анонсом встречи для тех, кто не может найти сексуального партнера, в региональной ячейке партии выступили в конце мая. Встречу хотели провести в рамках социализации инцелов и фемцелов.