Жителям Свердловской области, которые не способны найти сексуальных партнеров, нужно помочь в социализации. С таким заявлением выступили в местной ячейке ЛДПР.
«Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать (женская версия — фемцелы). Наблюдаю за активным распространением этого движения в отечественных социальных сетях и понимаю, что вопрос стоит остро. „Кринж“ это, или „база“ (опасно или нет) пока непонятно. Понятно другое — ребятам нужна социализация», — написал у себя на странице «ВКонтакте» координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев.
В качестве площадки для социализации он предложил ЛДПР и даже назначил дату первой встречи — 3 июня. К посту он прикрепил видеообращение с одним из инцелов, который дополнил: «Взаимодействие между инцелами и фемцелами будет полезным и плодотворным».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!