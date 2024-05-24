Свердловчан, страдающих без секса, призвали вступать в ЛДПР. Видео

24 мая 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Либералы хотят помочь свердловчанам, которые не могут найти любовников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Свердловской области, которые не способны найти сексуальных партнеров, нужно помочь в социализации. С таким заявлением выступили в местной ячейке ЛДПР. «Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать (женская версия — фемцелы). Наблюдаю за активным распространением этого движения в отечественных социальных сетях и понимаю, что вопрос стоит остро. „Кринж“ это, или „база“ (опасно или нет) пока непонятно. Понятно другое — ребятам нужна социализация», — написал у себя на странице «ВКонтакте» координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев. В качестве площадки для социализации он предложил ЛДПР и даже назначил дату первой встречи — 3 июня. К посту он прикрепил видеообращение с одним из инцелов, который дополнил: «Взаимодействие между инцелами и фемцелами будет полезным и плодотворным». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Свердловской области, которые не способны найти сексуальных партнеров, нужно помочь в социализации. С таким заявлением выступили в местной ячейке ЛДПР. «Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать (женская версия — фемцелы). Наблюдаю за активным распространением этого движения в отечественных социальных сетях и понимаю, что вопрос стоит остро. „Кринж“ это, или „база“ (опасно или нет) пока непонятно. Понятно другое — ребятам нужна социализация», — написал у себя на странице «ВКонтакте» координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев. В качестве площадки для социализации он предложил ЛДПР и даже назначил дату первой встречи — 3 июня. К посту он прикрепил видеообращение с одним из инцелов, который дополнил: «Взаимодействие между инцелами и фемцелами будет полезным и плодотворным».