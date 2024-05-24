Свердловчан, страдающих без секса, призвали вступать в ЛДПР. Видео

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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр
Либералы хотят помочь свердловчанам, которые не могут найти любовников Фото:

Жителям Свердловской области, которые не способны найти сексуальных партнеров, нужно помочь в социализации. С таким заявлением выступили в местной ячейке ЛДПР.

«Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать (женская версия — фемцелы). Наблюдаю за активным распространением этого движения в отечественных социальных сетях и понимаю, что вопрос стоит остро. „Кринж“ это, или „база“ (опасно или нет) пока непонятно. Понятно другое — ребятам нужна социализация», — написал у себя на странице «ВКонтакте» координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев.

В качестве площадки для социализации он предложил ЛДПР и даже назначил дату первой встречи — 3 июня. К посту он прикрепил видеообращение с одним из инцелов, который дополнил: «Взаимодействие между инцелами и фемцелами будет полезным и плодотворным».

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Жителям Свердловской области, которые не способны найти сексуальных партнеров, нужно помочь в социализации. С таким заявлением выступили в местной ячейке ЛДПР. «Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать (женская версия — фемцелы). Наблюдаю за активным распространением этого движения в отечественных социальных сетях и понимаю, что вопрос стоит остро. „Кринж“ это, или „база“ (опасно или нет) пока непонятно. Понятно другое — ребятам нужна социализация», — написал у себя на странице «ВКонтакте» координатор местного отделения ЛДПР Евгений Коломытцев. В качестве площадки для социализации он предложил ЛДПР и даже назначил дату первой встречи — 3 июня. К посту он прикрепил видеообращение с одним из инцелов, который дополнил: «Взаимодействие между инцелами и фемцелами будет полезным и плодотворным».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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