В «Сургутнефтегазе» начали экономить на бумаге

В «Сургутнефтегазе» ради экономии бумаги начали использовать черновики. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании на условиях анонимности.
«Везде экономия. Сначала шрифт уменьшили до 12. Сейчас запретили черновики выбрасывать. Если заметят, что лист не с двух сторон распечатан, то могут наказать», — сообщил собеседник.
Для уточнения журналист агентства обратился в «СНГ». В пресс-службе сообщили, что это маловероятно. «Очень сомнительно использовать черновики. Они могут испортить технику», — сообщили в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» ради экономии отказались от бумажных расчеток. Их отправляют в файле на электронную почту.
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