Застрявшие в Египте пермские туристы вернулись на родину

Туристы вернулись из Шарм-эль-Шейха в Пермь
Группа пермских туристов, застрявших в аэропорту Шарм-эль-Шейха (Египет), вернулась в Пермь. Информация отражена на онлайн-табло аэропорта «Пермь».
«UJ 651, Шарм-эль-Шейх. Рейс прибыл», — указано в онлайн-табло. Ранее стало известно, что почти 200 человек с вечера 3 июня не смогли вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Один из туристов рассказал URA.RU, что в египетском аэропорту «царила неразбериха».
Из-за задержки самолета в Египте из Перми в Шарм-эль-Шейх вовремя не смогли вылететь 216 пассажиров. Ситуацию взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.
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