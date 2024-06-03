03 июня 2024

Застрявшие в Египте пермские туристы вернулись на родину

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Туристы вернулись из Шарм-эль-Шейха в Пермь
Туристы вернулись из Шарм-эль-Шейха в Пермь Фото:

Группа пермских туристов, застрявших в аэропорту Шарм-эль-Шейха (Египет), вернулась в Пермь. Информация отражена на онлайн-табло аэропорта «Пермь».

«UJ 651, Шарм-эль-Шейх. Рейс прибыл», — указано в онлайн-табло. Ранее стало известно, что почти 200 человек с вечера 3 июня не смогли вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Один из туристов рассказал URA.RU, что в египетском аэропорту «царила неразбериха».

Из-за задержки самолета в Египте из Перми в Шарм-эль-Шейх вовремя не смогли вылететь 216 пассажиров. Ситуацию взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.

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Группа пермских туристов, застрявших в аэропорту Шарм-эль-Шейха (Египет), вернулась в Пермь. Информация отражена на онлайн-табло аэропорта «Пермь». «UJ 651, Шарм-эль-Шейх. Рейс прибыл», — указано в онлайн-табло. Ранее стало известно, что почти 200 человек с вечера 3 июня не смогли вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха. Один из туристов рассказал URA.RU, что в египетском аэропорту «царила неразбериха». Из-за задержки самолета в Египте из Перми в Шарм-эль-Шейх вовремя не смогли вылететь 216 пассажиров. Ситуацию взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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