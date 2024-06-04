Путин подписал указ об отставке Хорохордина с поста главы Алтая

Президент принял отставку Олега Хорохордина
Президент России Владимир Путин подписал документ о досрочном прекращении полномочий Олега Хорохордина на посту главы Алтайской Республики. Также в поручении говорится о назначении на эту должность секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
«Принять отставку главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. по собственному желанию», — говорится в тексте поручения. Также в указе говорится о назначении на пост губернатора Турчака. Документ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.