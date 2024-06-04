Путин подписал указ об отставке Хорохордина с поста главы Алтая

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Михаил Мишустин на совещании по туризму в Горно-Алтайске. Горно-Алтайск, хорохордин олег
Президент принял отставку Олега Хорохордина Фото:

Президент России Владимир Путин подписал документ о досрочном прекращении полномочий Олега Хорохордина на посту главы Алтайской Республики. Также в поручении говорится о назначении на эту должность секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

«Принять отставку главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. по собственному желанию», — говорится в тексте поручения. Также в указе говорится о назначении на пост губернатора Турчака. Документ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин подписал документ о досрочном прекращении полномочий Олега Хорохордина на посту главы Алтайской Республики. Также в поручении говорится о назначении на эту должность секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. «Принять отставку главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. по собственному желанию», — говорится в тексте поручения. Также в указе говорится о назначении на пост губернатора Турчака. Документ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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