Путин подписал указ об отставке Хорохордина с поста главы Алтая

04 июня 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Президент принял отставку Олега Хорохордина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал документ о досрочном прекращении полномочий Олега Хорохордина на посту главы Алтайской Республики. Также в поручении говорится о назначении на эту должность секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. «Принять отставку главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. по собственному желанию», — говорится в тексте поручения. Также в указе говорится о назначении на пост губернатора Турчака. Документ опубликован на сайте официального публикования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал документ о досрочном прекращении полномочий Олега Хорохордина на посту главы Алтайской Республики. Также в поручении говорится о назначении на эту должность секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. «Принять отставку главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. по собственному желанию», — говорится в тексте поручения. Также в указе говорится о назначении на пост губернатора Турчака. Документ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.