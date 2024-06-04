Вице-мэр Магнитогорска Игуменов ушел в отставку

В мэрии Магнитогорска (Челябинская область) 4 июня произошли кадровые изменения: занимавший пост вице-мэра Сергей Игуменов ушел в отставку. Решение об уходе связано с ухудшением здоровья.
«Игуменов оставил должность заместителя главы Магнитогорска по состоянию здоровья. На этом посту он проработал чуть больше полутора лет», — передает издание «Верстов.Инфо».
Игуменов занял пост вице-мэра Магнитогорска вместо попавшего под следствие Дмитрия Гаврилова, дело которого по факту мошенничество и получения взяток рассматривает суд. Но в отличие от своего предшественника, Игуменов честно выполнял свои обязанности. Нареканий к его работе не было.
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