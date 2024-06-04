Вице-мэр Магнитогорска Игуменов ушел в отставку

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Сергей Игуменов принял решение выйти в отставку
Сергей Игуменов принял решение выйти в отставку Фото:

В мэрии Магнитогорска (Челябинская область) 4 июня произошли кадровые изменения: занимавший пост вице-мэра Сергей Игуменов ушел в отставку. Решение об уходе связано с ухудшением здоровья.

«Игуменов оставил должность заместителя главы Магнитогорска по состоянию здоровья. На этом посту он проработал чуть больше полутора лет», — передает издание «Верстов.Инфо».

Игуменов занял пост вице-мэра Магнитогорска вместо попавшего под следствие Дмитрия Гаврилова, дело которого по факту мошенничество и получения взяток рассматривает суд. Но в отличие от своего предшественника, Игуменов честно выполнял свои обязанности. Нареканий к его работе не было.

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В мэрии Магнитогорска (Челябинская область) 4 июня произошли кадровые изменения: занимавший пост вице-мэра Сергей Игуменов ушел в отставку. Решение об уходе связано с ухудшением здоровья. «Игуменов оставил должность заместителя главы Магнитогорска по состоянию здоровья. На этом посту он проработал чуть больше полутора лет», — передает издание «Верстов.Инфо». Игуменов занял пост вице-мэра Магнитогорска вместо попавшего под следствие Дмитрия Гаврилова, дело которого по факту мошенничество и получения взяток рассматривает суд. Но в отличие от своего предшественника, Игуменов честно выполнял свои обязанности. Нареканий к его работе не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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