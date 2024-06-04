В Нижнем Тагиле (Свердловская область) городские службы начали украшать парки и скверы цветами. По словам мэра города Владислава Пинаева, в ближайшее время клумбы с цветущими растениями украсят весь город.
«В городских парках и скверах начали высадку цветов. Растения выращены в теплицах Горзеленхоза. Традиционно предпочтение отдано сортам, которые подходят для уральского климата. В скором времени цветущие клумбы и вазоны украсят улицы нашего города», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Помимо этого, в Нижнем Тагиле разработан план масштабного озеленения: на нескольких улицах уже высадили и продолжают сажать различные деревья. Еще весной Пинаев рассказал, что район дома № 36 по Уральскому проспекту и скверы Комсомольский, Рабочей молодежи, Пионерский, Героям Гражданской войны украсят березы, рябины, тополи серебристые, сирени и кизильник.
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