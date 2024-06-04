04 июня 2024

Нижний Тагил начали украшать цветами. Видео

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Все растения выращены в теплицах Горзеленхоза
Все растения выращены в теплицах Горзеленхоза Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) городские службы начали украшать парки и скверы цветами. По словам мэра города Владислава Пинаева, в ближайшее время клумбы с цветущими растениями украсят весь город.

«В городских парках и скверах начали высадку цветов. Растения выращены в теплицах Горзеленхоза. Традиционно предпочтение отдано сортам, которые подходят для уральского климата. В скором времени цветущие клумбы и вазоны украсят улицы нашего города», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Помимо этого, в Нижнем Тагиле разработан план масштабного озеленения: на нескольких улицах уже высадили и продолжают сажать различные деревья. Еще весной Пинаев рассказал, что район дома № 36 по Уральскому проспекту и скверы Комсомольский, Рабочей молодежи, Пионерский, Героям Гражданской войны украсят березы, рябины, тополи серебристые, сирени и кизильник.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) городские службы начали украшать парки и скверы цветами. По словам мэра города Владислава Пинаева, в ближайшее время клумбы с цветущими растениями украсят весь город. «В городских парках и скверах начали высадку цветов. Растения выращены в теплицах Горзеленхоза. Традиционно предпочтение отдано сортам, которые подходят для уральского климата. В скором времени цветущие клумбы и вазоны украсят улицы нашего города», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Помимо этого, в Нижнем Тагиле разработан план масштабного озеленения: на нескольких улицах уже высадили и продолжают сажать различные деревья. Еще весной Пинаев рассказал, что район дома № 36 по Уральскому проспекту и скверы Комсомольский, Рабочей молодежи, Пионерский, Героям Гражданской войны украсят березы, рябины, тополи серебристые, сирени и кизильник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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