В Нижнем Тагиле запланировано масштабное озеленение

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заложили аллею в честь 90-летия региона. Помимо этого, городские власти разработали план масштабного весеннего озеленения: на нескольких улицах высадят березы, яблони, сирени, рябину и другие деревья. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«В центре города заложена рябиновая аллея в честь 90-летия Свердловской области. Экологическую акцию провели директора колледжей, студенты и ветераны системы профессионального образования. Молодые деревца предоставил муниципальный питомник. В городе разработан план весеннего озеленения», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Мэр уточнил, что по улице Удовенко и в Экопарке высадят липы, яблони и ивы. Район дома № 36 по Уральскому проспекту и скверы Комсомольский, Рабочей молодежи, Пионерский, Героям гражданской войны украсят березы, рябины, тополи серебристые, сирени и кизильник. Также запланировано озеленение участков с круговым движением по проспекту Строителей — проспекту Мира, а также улиц Береговая-Ударная — Бригадная.
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