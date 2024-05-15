15 мая 2024

В Нижнем Тагиле запланировано масштабное озеленение

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе высадят рябины, яблони, сирени и другие деревья
В городе высадят рябины, яблони, сирени и другие деревья Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заложили аллею в честь 90-летия региона. Помимо этого, городские власти разработали план масштабного весеннего озеленения: на нескольких улицах высадят березы, яблони, сирени, рябину и другие деревья. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«В центре города заложена рябиновая аллея в честь 90-летия Свердловской области. Экологическую акцию провели директора колледжей, студенты и ветераны системы профессионального образования. Молодые деревца предоставил муниципальный питомник. В городе разработан план весеннего озеленения», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Мэр уточнил, что по улице Удовенко и в Экопарке высадят липы, яблони и ивы. Район дома № 36 по Уральскому проспекту и скверы Комсомольский, Рабочей молодежи, Пионерский, Героям гражданской войны украсят березы, рябины, тополи серебристые, сирени и кизильник. Также запланировано озеленение участков с круговым движением по проспекту Строителей — проспекту Мира, а также улиц Береговая-Ударная — Бригадная.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заложили аллею в честь 90-летия региона. Помимо этого, городские власти разработали план масштабного весеннего озеленения: на нескольких улицах высадят березы, яблони, сирени, рябину и другие деревья. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «В центре города заложена рябиновая аллея в честь 90-летия Свердловской области. Экологическую акцию провели директора колледжей, студенты и ветераны системы профессионального образования. Молодые деревца предоставил муниципальный питомник. В городе разработан план весеннего озеленения», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уточнил, что по улице Удовенко и в Экопарке высадят липы, яблони и ивы. Район дома № 36 по Уральскому проспекту и скверы Комсомольский, Рабочей молодежи, Пионерский, Героям гражданской войны украсят березы, рябины, тополи серебристые, сирени и кизильник. Также запланировано озеленение участков с круговым движением по проспекту Строителей — проспекту Мира, а также улиц Береговая-Ударная — Бригадная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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