Жена Щельцина рассказала подробности нападения на ее мужа

Глава АНО «Цифровые платформы» Щельцин ранен в ходе нападения в МосквеФото: Арсений Щельцин/https://vk.com/myars
Жена главы АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, Евгения заявила, что напавший на ее мужа и его друга вел себя агрессивно. По словам Евгении, ее муж получил ранения, когда пытался отогнать рок-певца с ножом от друга.
«Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца», — заявила супруга пострадавшего во время беседы с «Газетой.ru». Она также отметила, что помощь пострадавшим была оказана оперативно.
По словам супруги, состояние Арсения Щельцина стабилизировалось, хотя он и переживает из-за потери друга. Она также сообщила, что на месте трагедии осталась «огромная лужа крови».
Напавший на Щельцина и его друга лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин находится в ИВС. Это подтвердил менеджер группы.
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Жена главы АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, Евгения заявила, что напавший на ее мужа и его друга вел себя агрессивно. По словам Евгении, ее муж получил ранения, когда пытался отогнать рок-певца с ножом от друга. «Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца», — заявила супруга пострадавшего во время беседы с «Газетой.ru». Она также отметила, что помощь пострадавшим была оказана оперативно. По словам супруги, состояние Арсения Щельцина стабилизировалось, хотя он и переживает из-за потери друга. Она также сообщила, что на месте трагедии осталась «огромная лужа крови». Напавший на Щельцина и его друга лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин находится в ИВС. Это подтвердил менеджер группы.