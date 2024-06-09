Жена Щельцина рассказала подробности нападения на ее мужа

Супруга Арсения Щельцина: муж получил три ранения, одно почти до сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава АНО «Цифровые платформы» Щельцин ранен в ходе нападения в Москве Фото:

Жена главы АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, Евгения заявила, что напавший на ее мужа и его друга вел себя агрессивно. По словам Евгении, ее муж получил ранения, когда пытался отогнать рок-певца с ножом от друга.

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«Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца», — заявила супруга пострадавшего во время беседы с «Газетой.ru». Она также отметила, что помощь пострадавшим была оказана оперативно.

По словам супруги, состояние Арсения Щельцина стабилизировалось, хотя он и переживает из-за потери друга. Она также сообщила, что на месте трагедии осталась «огромная лужа крови».

Напавший на Щельцина и его друга лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин находится в ИВС. Это подтвердил менеджер группы.

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Жена главы АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, Евгения заявила, что напавший на ее мужа и его друга вел себя агрессивно. По словам Евгении, ее муж получил ранения, когда пытался отогнать рок-певца с ножом от друга. «Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца», — заявила супруга пострадавшего во время беседы с «Газетой.ru». Она также отметила, что помощь пострадавшим была оказана оперативно. По словам супруги, состояние Арсения Щельцина стабилизировалось, хотя он и переживает из-за потери друга. Она также сообщила, что на месте трагедии осталась «огромная лужа крови». Напавший на Щельцина и его друга лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин находится в ИВС. Это подтвердил менеджер группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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