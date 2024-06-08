В Челябинске с пешеходной улицы Кировка убрали арт-объект Луна. Как сообщают челябинцы, Луна раскололась и ее фрагменты погрузили в машину и увезли.
«Происходит „космическое“ событие — Луна раскололась на части и покидает свое привычное место. Не в небе. На Кировке», — сообщил на своей странице в соцсети в «ВКонтакте» челябинец Сергей Белковский.
Луна на Кировке появилась в конце 2022 года. Начальная цена контракта на 20 новых арт-объектов, включая Луну, тогда составила 27,6 миллиона рублей. Осенью 2023 года неизвестные вандалы проделали в арт-объекте дырки и поцарапали обшивку. После порчи Луны в мэрии были вынуждены обратиться в полицию.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. Ответ ожидается.
Обновлено в 11:41 по уральскому времени:
«Принято решение перевезти Луну в самый космический парк города — парк имени Терешковой. Сейчас объект демонтируют специалисты, после чего его установят в парке и проведут небольшую реставрацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!