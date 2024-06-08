08 июня 2024
07 июня 2024

На Кировке в центре Челябинска демонтировали Луну. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, луна, чучело луны
Возле Луны часто фотогравировались жители и гости Челябинска Фото:

В Челябинске с пешеходной улицы Кировка убрали арт-объект Луна. Как сообщают челябинцы, Луна раскололась и ее фрагменты погрузили в машину и увезли.

«Происходит „космическое“ событие — Луна раскололась на части и покидает свое привычное место. Не в небе. На Кировке», — сообщил на своей странице в соцсети в «ВКонтакте» челябинец Сергей Белковский.

Луна на Кировке появилась в конце 2022 года. Начальная цена контракта на 20 новых арт-объектов, включая Луну, тогда составила 27,6 миллиона рублей. Осенью 2023 года неизвестные вандалы проделали в арт-объекте дырки и поцарапали обшивку. После порчи Луны в мэрии были вынуждены обратиться в полицию.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. Ответ ожидается.

Обновлено в 11:41 по уральскому времени:

«Принято решение перевезти Луну в самый космический парк города — парк имени Терешковой. Сейчас объект демонтируют специалисты, после чего его установят в парке и проведут небольшую реставрацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Рабочие увезли расколовшуюся Луну в неизвестном направлении
Рабочие увезли расколовшуюся Луну в неизвестном направлении

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В Челябинске с пешеходной улицы Кировка убрали арт-объект Луна. Как сообщают челябинцы, Луна раскололась и ее фрагменты погрузили в машину и увезли. «Происходит „космическое“ событие — Луна раскололась на части и покидает свое привычное место. Не в небе. На Кировке», — сообщил на своей странице в соцсети в «ВКонтакте» челябинец Сергей Белковский. Луна на Кировке появилась в конце 2022 года. Начальная цена контракта на 20 новых арт-объектов, включая Луну, тогда составила 27,6 миллиона рублей. Осенью 2023 года неизвестные вандалы проделали в арт-объекте дырки и поцарапали обшивку. После порчи Луны в мэрии были вынуждены обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. Ответ ожидается. Обновлено в 11:41 по уральскому времени: «Принято решение перевезти Луну в самый космический парк города — парк имени Терешковой. Сейчас объект демонтируют специалисты, после чего его установят в парке и проведут небольшую реставрацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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