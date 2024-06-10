В Челябинске в 2024 году построили более 140 тысяч квадратов жилья

В Челябинске с начала 2024 года ввели в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 19 многоквартирных домов. Об этом сообщил 10 июня на аппаратном совещании начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.
«С начала 2024 года в Челябинске ввели в эксплуатацию более 140 тысяч квадратов жилья. Также было закончено строительство 19 многоквартирных домов», — сообщил Перемыкин.
В ближайшее время в Челябинске девелоперы планируют построить четыре новых ЖК на северо-западе. Мэрия утвердила планировку территории в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Салавата Юлаева в Калининском районе. На данной территории запланировано строительство детских садов, автостоянок и аквапарка, неподалеку также возведут самую большую в городе школу.
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