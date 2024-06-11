В суде ХМАО начинаются слушания по делу Широкова, который держал в заложниках своего сына

В окружном суде 20 июня 2024 года состоится судебное заседание по делу Владимира Широкова из Нижневартовска, который весной 2023 года удерживал ребенка в квартире и угрожал его убить. Информация об этом размещена в картотеке суда.
«Судебное заседание 20.06.2024. Дело рассматривается единолично судьей», — сообщается в базе данных.
В марте 2023 года подсудимый Широков в своей квартире несколько часов удерживал своего малолетнего сына и угрожал жене, что причинит вред ребенку. Мальчика спасли сотрудники полиции, однако Широков пытался сопротивляться и даже выстрелил из ружья по двери квартиры.
Ему инкриминируется целый ряд уголовных статей: 317 (»посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»); 119 (»угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»); 213 (хулиганство); 207 (»заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и 127 УК РФ (»незаконное лишение свободы»).
Представитель подсудимого Широкова адвокат Андрей Дубровский рассказал журналисту URA.RU, что в настоящий момент в суде допрашивают свидетелей. «Затем стороны перейдут к прениям», — рассказал агентству адвокат.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить злоумышленника, который удерживал в квартире ребенка. Суд арестовал Владимира Широкова на два месяца на время следствия и отклонил его апелляцию, в которой он просил изменить меру пресечения.
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