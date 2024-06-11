В суде ХМАО начинаются слушания по делу Широкова, который держал в заложниках своего сына

Суд ХМАО опросит свидетелей по делу Широкова, который взял в заложники ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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В суде ХМАО рассмотрят дело стрелка из Нижневартовска Владимира Широкова
В суде ХМАО рассмотрят дело стрелка из Нижневартовска Владимира Широкова Фото:

В окружном суде 20 июня 2024 года состоится судебное заседание по делу Владимира Широкова из Нижневартовска, который весной 2023 года удерживал ребенка в квартире и угрожал его убить. Информация об этом размещена в картотеке суда.

«Судебное заседание 20.06.2024. Дело рассматривается единолично судьей», — сообщается в базе данных.

В марте 2023 года подсудимый Широков в своей квартире несколько часов удерживал своего малолетнего сына и угрожал жене, что причинит вред ребенку. Мальчика спасли сотрудники полиции, однако Широков пытался сопротивляться и даже выстрелил из ружья по двери квартиры.

Ему инкриминируется целый ряд уголовных статей: 317 (»посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»); 119 (»угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»); 213 (хулиганство); 207 (»заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и 127 УК РФ (»незаконное лишение свободы»).

Представитель подсудимого Широкова адвокат Андрей Дубровский рассказал журналисту URA.RU, что в настоящий момент в суде допрашивают свидетелей. «Затем стороны перейдут к прениям», — рассказал агентству адвокат.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить злоумышленника, который удерживал в квартире ребенка. Суд арестовал Владимира Широкова на два месяца на время следствия и отклонил его апелляцию, в которой он просил изменить меру пресечения.

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В окружном суде 20 июня 2024 года состоится судебное заседание по делу Владимира Широкова из Нижневартовска, который весной 2023 года удерживал ребенка в квартире и угрожал его убить. Информация об этом размещена в картотеке суда. «Судебное заседание 20.06.2024. Дело рассматривается единолично судьей», — сообщается в базе данных. В марте 2023 года подсудимый Широков в своей квартире несколько часов удерживал своего малолетнего сына и угрожал жене, что причинит вред ребенку. Мальчика спасли сотрудники полиции, однако Широков пытался сопротивляться и даже выстрелил из ружья по двери квартиры. Ему инкриминируется целый ряд уголовных статей: 317 (»посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»); 119 (»угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»); 213 (хулиганство); 207 (»заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и 127 УК РФ (»незаконное лишение свободы»). Представитель подсудимого Широкова адвокат Андрей Дубровский рассказал журналисту URA.RU, что в настоящий момент в суде допрашивают свидетелей. «Затем стороны перейдут к прениям», — рассказал агентству адвокат. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить злоумышленника, который удерживал в квартире ребенка. Суд арестовал Владимира Широкова на два месяца на время следствия и отклонил его апелляцию, в которой он просил изменить меру пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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