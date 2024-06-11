Крупнейший застройщик Казахстана заинтересовался рынком Екатеринбурга

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"Брусника" выложила фото в своем телеграм-канале, не раскрыв никаких подробностей
"Брусника" выложила фото в своем телеграм-канале, не раскрыв никаких подробностей Фото:

Крупнейший застройщик Казахстана — компания BI Group — заинтересовался рынком недвижимости Екатеринбурга. Делегацию инвестиционно-строительного холдинга увидели в столице Урала. Как удалось выяснить URA.RU, представители девелопера прибыли для бизнес-переговоров с потенциальным партнером — компанией «Брусника».

В самой «Бруснике» подробностей визита не раскрыли, ограничившись коротким комментарием. «Хорошие мысли не имеют языковых границ», — сказали в пресс-службе компании.

При этом в аэропорту «Кольцово» появился рекламный щит с логотипом «Брусники» и пословицей на казахском: «Где нет дружбы — там нет успеха». В пресс-службе BI Group пока не ответили на вопросы корреспондента URA.RU.

Ранее представители казахстанской компании заявляли в местных СМИ о планах по освоению рынков крупнейших городов РФ. Как сообщает издание Inbusiness, холдинг уже приступил к строительству домов в Санкт-Петербурге. Также BI Group прорабатывает планы по Екатеринбургу, Москве и Новосибирску.

В последнее время строительный рынок уральской столицы привлекает все больше новых девелоперов. Только за последние два года в Екатеринбург зашли астраханский «Прогресс», краснодарский «Юг-Девелопмент», тюменские «Толк» и «Страна Девелопмент», федеральный «Самолет» и челябинская компания «АПРИ».

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Крупнейший застройщик Казахстана — компания BI Group — заинтересовался рынком недвижимости Екатеринбурга. Делегацию инвестиционно-строительного холдинга увидели в столице Урала. Как удалось выяснить URA.RU, представители девелопера прибыли для бизнес-переговоров с потенциальным партнером — компанией «Брусника». В самой «Бруснике» подробностей визита не раскрыли, ограничившись коротким комментарием. «Хорошие мысли не имеют языковых границ», — сказали в пресс-службе компании. При этом в аэропорту «Кольцово» появился рекламный щит с логотипом «Брусники» и пословицей на казахском: «Где нет дружбы — там нет успеха». В пресс-службе BI Group пока не ответили на вопросы корреспондента URA.RU. Ранее представители казахстанской компании заявляли в местных СМИ о планах по освоению рынков крупнейших городов РФ. Как сообщает издание Inbusiness, холдинг уже приступил к строительству домов в Санкт-Петербурге. Также BI Group прорабатывает планы по Екатеринбургу, Москве и Новосибирску. В последнее время строительный рынок уральской столицы привлекает все больше новых девелоперов. Только за последние два года в Екатеринбург зашли астраханский «Прогресс», краснодарский «Юг-Девелопмент», тюменские «Толк» и «Страна Девелопмент», федеральный «Самолет» и челябинская компания «АПРИ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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