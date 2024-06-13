В Челябинске из-за отмены льготной ипотеки вырос спрос на новостройки

В Челябинске в преддверии отмены льготной ипотеки на новостройки на 10% вырос спрос на новое жилье. Горожане стали покупать больше квартир в новостройках с начала июня, об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске перед отменой льготной ипотеки на 10% вырос спрос на квартиры в новостройках. Пока челябинцы успевают оформлять квартиры по господдержке», — сообщила Шатрукова.
Челябинск стал лидером в России по росту цен на новостройки. В городе в мае 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 63,9% — до 126,5 тысячи рублей за квадратный метр.
При этом многие челябинцы жалуются, что на данный момент получить одобрение по кредиту стало почти невозможно. Банки снизили число одобрений по программе льготной ипотеки и стали ужесточать условия для ее получения.
Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года банки перестанут выдавать льготную ипотеку под 8% годовых. Да этого челябинцы могли получить в банке кредит на сумму до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — до 30%. Что касается других программ, в том числе популярной «Семейной ипотеки», то ее условия также будут скорректированы.
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