13 июня 2024

В Челябинске из-за отмены льготной ипотеки вырос спрос на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске цена на новостройки выросла почти до 130 тысяч рублей за квадрат
В Челябинске цена на новостройки выросла почти до 130 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в преддверии отмены льготной ипотеки на новостройки на 10% вырос спрос на новое жилье. Горожане стали покупать больше квартир в новостройках с начала июня, об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске перед отменой льготной ипотеки на 10% вырос спрос на квартиры в новостройках. Пока челябинцы успевают оформлять квартиры по господдержке», — сообщила Шатрукова.

Челябинск стал лидером в России по росту цен на новостройки. В городе в мае 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 63,9% — до 126,5 тысячи рублей за квадратный метр.

При этом многие челябинцы жалуются, что на данный момент получить одобрение по кредиту стало почти невозможно. Банки снизили число одобрений по программе льготной ипотеки и стали ужесточать условия для ее получения.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года банки перестанут выдавать льготную ипотеку под 8% годовых. Да этого челябинцы могли получить в банке кредит на сумму до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — до 30%. Что касается других программ, в том числе популярной «Семейной ипотеки», то ее условия также будут скорректированы.

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В Челябинске в преддверии отмены льготной ипотеки на новостройки на 10% вырос спрос на новое жилье. Горожане стали покупать больше квартир в новостройках с начала июня, об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске перед отменой льготной ипотеки на 10% вырос спрос на квартиры в новостройках. Пока челябинцы успевают оформлять квартиры по господдержке», — сообщила Шатрукова. Челябинск стал лидером в России по росту цен на новостройки. В городе в мае 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года стоимость новостроек выросла на 63,9% — до 126,5 тысячи рублей за квадратный метр. При этом многие челябинцы жалуются, что на данный момент получить одобрение по кредиту стало почти невозможно. Банки снизили число одобрений по программе льготной ипотеки и стали ужесточать условия для ее получения. Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года банки перестанут выдавать льготную ипотеку под 8% годовых. Да этого челябинцы могли получить в банке кредит на сумму до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — до 30%. Что касается других программ, в том числе популярной «Семейной ипотеки», то ее условия также будут скорректированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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